透過收購Ebates韓國，讓ShopBack的亞洲版圖再下一城，目前服務範圍包含新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國、台灣、澳大利亞，以及新增的韓國。

現金回饋品牌ShopBack宣布收購韓國最大的現金回饋平台Ebates Korea，具體金額並未透露。即日起，Ebates Korea將停止營運，所有用戶將被導向ShopBack Korea。

透過此收購案也讓ShopBack正式進入韓國市場，也一舉將韓國重要的電商品牌，如Gmaket、Wemakeprice和11Street納入為合作夥伴。

收購Ebates韓國，ShopBack打入全球最大電子商務市場之一

2014年於新加坡成立的ShopBack，在6年間業務拓展迅速，目前服務的範圍包含馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國、台灣和澳大利亞，以及新增的韓國。

根據研調機構Statista的數據顯示，韓國是全球最大的電子商務市場之一，市場每年仍有兩位數的成長。

在收購Ebates Korea之後，除了獲得韓國重要的電商合作夥伴之外，ShopBack一口氣添增50萬名韓國用戶，預計今年就能多上200萬筆交易。

「我們持續評估並致力爭取服務更多消費者的新機會，收購Ebates Korea正是切進韓國市場的絕佳機會。」ShopBack執行長暨共同創辦人Henry Chan強調：「韓國數位化成熟，且電子商務發展迅速，這些都是現金回饋平台發展的核心，以及成為潛力市場的關鍵因素，透過收購Ebates Korea切入當地市場，我們將能夠利用其原本在當地的強大實力，迅速成為韓國領先的現金回饋入口。」

左手轉右手，ShopBack、Ebates背後都有「它」的存在

Ebates是一個專注於現金回饋與購物獎勵的公司，1998年於加州成立，服務範圍也一路拓展至法國、韓國、中國、加拿大等地。

2014年，Ebates被日本樂天（Rakuten）以10億美元（約新台幣300億元）收購，於2019年正式從Ebates更改為樂天Rewards，但仍有部分地區採用Ebates本名。

而樂天將Ebates Korea出售給ShopBack，也可以視為 旗下產品的整合 ，在2019年4月10日與2020年3月12日，ShopBack前後完成4,500萬美元（約新台幣13.5億元）以及7,500萬美元（約新台幣22.5億元）的募資，兩輪投資人中都有樂天的身影。

樂天美國和樂天Rewards執行長Amit Patel表示：「 ShopBack收購Ebates Korea是對於我們多年來在韓國建立的高品質產品以及聲譽的最大認可。 」

樂天除了將Ebates Korea出售給ShopBack之外，Ebates的中國業務也在2017年出售給中國的跨境回饋平台55海淘。

此外，值得注意的是ShopBack的亞洲版圖持續擴張，下一步，比起遊戲規則與其他地區截然不同的中國，也許日本是ShopBack的下一個市場，如何與樂天更深度的整合或有其他策略因應。

責任編輯：陳映璇