AAMA台北搖籃計劃第九期，經過兩階段的評選，正式宣布最後26家新創企業入選名單。

AAMA台北搖籃計劃經過兩階段的評選，正式宣布最後26家新創企業入選名單，今年以AI應用、IOT、MarTech、文創設計等領域入選比例高。由於報名件數，創九年來的新高，進入決選的創業項目實力旗鼓相當，評審幾經討論才落定最後入選創業者。第九期的創業者的加入，也代表AAMA台北搖籃計畫正式網羅了200位的優秀的台灣新創。

今年度的報名創業項目，以IOT、數位平台、AI應用、農業餐飲、文創設計領域的比例最高，初審及決選評審在綜合創業者個人特質、新創企業的成長性、市場競爭力、國際化能力等因素，選出最後突圍的26家新創公司。

（第九期創業者入選名單如下，依姓氏筆劃排序）

最後入選者以AI應用、IOT兩類的比例最高，MarTech和文創設計次之。今年度的導師在最後的評審會議中，除了考量創業者的發展潛力以及該項目規模化的可能性外，同時考慮該項目的加入，是否可以讓這個平台的獨特性與多元性更豐富。

AAMA台北搖籃計劃執委會表示 : 邁入第九年的經營，平台累積了78位導師的投入參與、網羅200位優秀的台灣新創。隨著平台的擴大與多元，未來的學習資源也會從當期的師生互動，延展到跨期、跨產業的交流，落實共學平台的目標。

【關於AAMA台北搖籃計劃】

AAMA台北搖籃計劃以協助成長期創業者的公益學習平台為己任，致力於培育下世代具指標性之創業家。AAMA台北搖籃計劃自 2012 年成立以來，今年已邁入第九年，目前共有 78 位導師與 200 位創業者加入，創業家累計取得融資金額超過 100 億。