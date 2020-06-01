AAMA台北搖籃計劃經過兩階段的評選，正式宣布最後26家新創企業入選名單，今年以AI應用、IOT、MarTech、文創設計等領域入選比例高。由於報名件數，創九年來的新高，進入決選的創業項目實力旗鼓相當，評審幾經討論才落定最後入選創業者。第九期的創業者的加入，也代表AAMA台北搖籃計畫正式網羅了200位的優秀的台灣新創。
今年度的報名創業項目，以IOT、數位平台、AI應用、農業餐飲、文創設計領域的比例最高，初審及決選評審在綜合創業者個人特質、新創企業的成長性、市場競爭力、國際化能力等因素，選出最後突圍的26家新創公司。
（第九期創業者入選名單如下，依姓氏筆劃排序）
- 王韋舜 小寶優居
- 王耀誠 賽米資訊（Cutaway卡個位）
- 李文斌 醫流體（MedFluid）
- 李慈晏 鉅碼科技（Hahago）
- 沈書緯 Aiello犀動智能科技（小犀管家）
- 周仁海 愛因斯坦人工智慧（Deep01）
- 周俊廷 動見科技（OmniEyes）
- 林庭箴 愛酷智能科技（AccuHit）
- 林祖儀 沃草
- 林業軒 驚喜製造
- 林靖德 運點科技（Moovo）
- 梁浩軒 啟藝文化創意（INCEPTION）
- 郭榮彥 七法（Lawsnote）
- 陳青煒 偲倢科技（SmaSEQ）
- 陳秋瑜 友睿資訊（Yourator 新創職涯平台）
- 陳翊榮 茶中文化（發現茶Teascovery）
- 黃崇閔 鮮果多（C果多）
- 黃超明 巨量移動科技
- 黃聰圍 百分百均一（百分百寵物生活館&聯盟動物醫院）
- 董軒宇 威煦軟體（ESH環安雲）
- 劉峻誠 Kneron 耐能智慧
- 蔡莉屏 Color C’ode 凱莉小姐
- 蔡豐任 紅點子科技（VoiceTube）
- 鄭兆剛 AsiaYo
- 薛覲 漸強賴伯
- 羅健毓 宜東文化創意（Art Happening）
最後入選者以AI應用、IOT兩類的比例最高，MarTech和文創設計次之。今年度的導師在最後的評審會議中，除了考量創業者的發展潛力以及該項目規模化的可能性外，同時考慮該項目的加入，是否可以讓這個平台的獨特性與多元性更豐富。
AAMA台北搖籃計劃執委會表示 : 邁入第九年的經營，平台累積了78位導師的投入參與、網羅200位優秀的台灣新創。隨著平台的擴大與多元，未來的學習資源也會從當期的師生互動，延展到跨期、跨產業的交流，落實共學平台的目標。
【關於AAMA台北搖籃計劃】
AAMA台北搖籃計劃以協助成長期創業者的公益學習平台為己任，致力於培育下世代具指標性之創業家。AAMA台北搖籃計劃自 2012 年成立以來，今年已邁入第九年，目前共有 78 位導師與 200 位創業者加入，創業家累計取得融資金額超過 100 億。