疫後新食代即將來臨，譜曲辰與峰漁是如何透過科技、跨業、多角經營打造關鍵競爭力，一步一腳印的搶佔國際市場？

在科技、生技、金融等跨業夥伴的挹注下，全新食農生態體系孕育而生，一個又一個經典案例的出現，如Beyond Meat帶來的全新肉食體驗、或者是Protix Biosystems帶來的蛋白新解方，讓市場見證了「從產地到餐桌」的無限可能。為協助台灣食農新創搶搭這一波熱潮，好食好事基金會在2018年領先市場成立台灣唯一食農加速器，歷經2年的努力，成功輔導15個食農新創，優化其在募集資金與業務推廣能力，同時，逆勢突圍，在新冠肺炎（COVID-19）疫情重創全球經濟的現下，交出一張又一張亮眼成績單。

因應COVID-19疫情帶動的新「食」機，好食好事基金會啟動第三屆好食好事加速器計畫https://bit.ly/36A506m，協助在「食農科技」、「食農生技」、「創新飲食」或「永續食農」等領域擁有核心技術、商業模式與營運規模的新創團隊搶佔先機、策略佈局，在疫後新食代展翅高飛。

事實上，這並不是好食好事基金會第一次協助台灣食農新創佈局全球，從2018年到現在，已成功輔導15個食農新創優化募集資金與推動業務的能力，同時，以強大的應變能力抓緊後疫情「食」機，例如譜曲辰農業科技透過整合無人機與大數據分析等技術，搶搭零接觸商機，致力於成為農業界Uber；而峰漁則是透過跨業合作的方式，以科技養殖提供安心飲食，並且發展出全新商業服務。現在，就讓我們一起來看看譜曲辰跟峰漁的創業心經：

農業界Uber 譜曲辰聚焦於農田植保代噴媒合服務

譜曲辰農業科技目標成為農業界Uber，以「靠行加盟」的商業模式讓無人機操作者可以無後顧之憂的專注在農藥噴灑工作。 譜曲辰農業科技

「我們的目標是打造農業界Uber，創造農民、無人機操作者與譜曲辰的三贏局面。」譜曲辰農業科技執行長阮思淳表示，甫上路的無人機新法規定，只有法人單位可以承接農藥噴灑、空拍與調查工作，換言之，全台將有近500名無人機操作者面臨失業危機，同時，農民也可能陷入找不到人協助噴灑農藥的窘境，為避免這個狀況發生，譜曲辰憑藉著領先的技術服務能量與豐富的植保代噴經驗，在短短2個月的時間推出「靠行加盟」服務，領先市場推出農地媒合服務。

譜曲辰「靠行加盟」的商業模式是，招募擁有農委會與民航局證照的無人機操作者，以及有農藥噴灑與空拍需求的農民加入，以系統化手法媒合雙方需求。阮思淳進一步指出，新法規定，農藥噴灑前後必須提供相關文件給所屬機關，造成無人機操作者很大的負擔，為讓無人機操作者可以無後顧之憂的專注在農藥噴灑工作，譜曲辰將協助處理要繳交的數據資料，確保植保代噴服務的高品質。「我們計畫在第三季招募最多10位農藥代噴夥伴加入，確認『靠行加盟』服務的可行性後，將進一步擴大規模，招募超過100位夥伴加入。」

為什麼譜曲辰可以這麼快速的推出「靠行加盟」服務？阮思淳表示，受益於好食好事加速器的專業培訓課程，讓譜曲辰可以在極短時間內以系統化手法確認商業模式的可行性，然後，推出服務進行驗證。「參與好食好事加速器，不僅深化了我們的產業人脈，更讓我們可以系統化的方式快速反思、驗證創新服務的可行性，搶佔市場先機。」對於好食好事加速器帶來的效益，阮思淳深表認同。

譜曲辰農業科技於不僅於好食好事第二屆加速器Demo Day 獲得「最佳潛力獨角獸獎」榮譽，並透過系統化方式快速反思、驗證創新服務的可行性，搶佔市場先機。 好食好事基金會

從科技養殖到多角化經營 峰漁積極佈局國際市場

百大青農劉建伸、王靜儀夫妻，因對養殖漁業熱愛，積極透過數位科技、產學合作等方式強化養殖服務能量，創造全新營收獲利。 峰漁股份有限公司

憑藉著對養殖漁業的熱愛，以及對創業的渴望，2014年，峰漁創辦人–劉建伸與王靜儀–在做了2年多的學徒後，毅然決然的創立峰漁，以自創的「室內外階段式循環水養殖系統」搭配益生菌，幫助魚池中的有機物質分解，降低氨、氮含量，達到穩定與淨化水質的功效，進而提高養殖魚隻的免疫力。

「做為養殖漁業的後進，我們常常反思該如何有效解決問題，並積極透過數位科技、產學合作等方式強化養殖服務能量，創造全新營收獲利。」峰漁創辦人暨經理王靜儀以友善養殖為例說明，為開發出適合養殖魚使用的益生菌，峰漁跟靖達生技合作，成功開發適合水產養殖的益生菌，開始提供益生菌銷售與諮詢顧問服務；其次，為加速養殖魚分篩收成速度，峰漁攜手工研院開發養殖魚自動分篩收成系統，並計畫在不久的將來推出養殖魚代收成服務，發揮跨業合作綜效。「歷經6年餘的努力，在跨業合作夥伴的通力合作下，我們已經能提供包括選育種苗、資材、魚塭養殖規劃、病害監測、代收成（養殖魚自動分篩服務）與市場代銷服務，以整廠輸出的方式，向世界宣揚台灣養殖漁業的能力。」

王靜儀表示：「我們極其幸運，可以將興趣發展成一個事業，但是，隨著公司發展到一定程度後，想要進一步轉型、升級，就必須以更穩扎穩打的經營方式佈局市場，而這，也是峰漁會參加好食好事加速器的原因。」透過長達4個月的扎實課程，王靜儀認為，峰漁不僅成功提升財務營運能力，包括養殖、契作商品與加值服務的財務結構等，還能夠進一步聚焦核心業務，為前進國際市場做好最佳準備。「除了專業技能，我們也與好食好事加速器的業師培養了深厚的感情，是我們加速創新轉型的關鍵助力。」

峰漁擁有整廠輸出國際的實力，加入好食好事加速器協助峰漁成功提升財務營運能力，並進一步聚焦核心業務，為前進國際市場做好最佳準備。 好食好事基金會

第三屆好食好事加速器開跑 協助食農新創掌握後疫情新食機

從譜曲辰與峰漁的創業過程，可以清楚看到，好食好事加速器提供的是符合產業需求的輔導、加速服務，讓食農新創可以系統化手法掌握成就卓越的基礎能力，讓創業家可以更快、更好的掌握足以扭轉未來的關鍵，例如，即將到來的防疫新食機。

好食好事基金會執行長歐陽思菊表示，COVID-19疫情爆發將加速全球食農產業變革腳步，從產地到餐桌，許多新世代應用服務因應而生，例如零接觸商機、防疫保鮮技術、個人化創新便利飲食、替代性食物、廢棄物再利用與食物全利用等。「我們歡迎所有對疫後新『食』機感興趣的新創團隊報名參加第三屆加速器計畫，一起共創美好新食代。」

歐陽思菊表示，在前兩屆新創團隊與業師等夥伴的回饋下，第三屆好食好事加速器計畫https://bit.ly/36A506m將進一步提供符合食農產業知識（Domain Knowledge）的專業輔導資源，同時，整合「科技聯盟」、「種子基金」與「業師（校友）網絡」等三個領域的服務能量，以跨界合作的創新力量，推動台灣食農新創的變革能力，讓世界看到台灣卓越的食農新創力。

好食好事第三屆加速器招生最後倒數，6/10截止。進入加速器將提供食農新創團隊「種子基金」、「業師（校友）網絡」、「科技產業聯盟」全方位支援服務。 好食好事基金會

好食好事第三屆加速器種子計畫招生最後倒數，6/10截止收件，詳情請見：https://bit.ly/36A506m

追蹤好食好事官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/Haoshi.Foundation/