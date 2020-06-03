知名YouTuber HowHow上傳一支《超萬用祝福影片》，原本希望讓學生能自行下載並自製畢業影片，沒想到廣受好評，竟被拿去做生產器。

6月，又是各學校的畢業季，畢業典禮上總是想要來點新鮮事，拍攝影片紀錄過往點滴或許是一種方式，但能夠有些「名人」加持，可能也會讓典禮上更有爆點。

知名YouTuber HowHow（陳孜昊）於日前（5/31）在個人頻道，表示因為收到太多來自各級學校的邀約，希望能夠請HowHow本人拍攝一支影片為畢業生祝福，但他因為沒有「分身術」，忙不過來，所以就想出來用這個方式：錄製罐頭式的祝福小語，並準備萬用百字影音素材，開放學生們可以後製剪接，產出自己想要的祝福話，這支《超萬用祝福影片》，短短3天就吸引逾30萬的點閱。

HowHow因為受到太多學校邀請錄製畢業影片，所幸直接製作一支萬用的版本《超萬用祝福影片》，上傳短短三天觀影人次就突破30萬人。 HowFun

HowHow萬用祝福影片，網友創意自製「產生器」

HowHow接受《數位時代》的訪問時表示，錄製這段文字影片時曾「一度懷疑人生」，一開始還有笑容、後來才發現怎麼這麼長，整支影片錄了將近50分鐘。他還打趣地說，這支影片出來後就再也不用拍商業影片，只要把這些文字再剪剪貼貼後，就是未來的HowFun影片。

最初HowHow錄製這支影片，是希望學生可以透過下載、並剪輯後，自己製作出一個合適的畢業祝福影片，然後可以tag他的帳號、讓他看到大家的創作。但沒想到網友們太有創意，有不少人用這支影片做出很高難度的內容，像是剪輯出一首歌等，都讓HowHow大讚印象深刻。

製作《超萬用祝福影片》的原意是希望讓學生自行下載創作，沒想到居然有網友開發產生器、甚至是在LINE@帳號上也有類似的東西，讓HowHow相當驚豔。 How哥產生器

更讓他驚訝的是，居然有網友製作「 How哥產生器 」，只要輸入文字就能讓HowHow幫你唸出來，在製作上變得更加方便；又或是有網友製作了LINE@的帳號，加入後也能透過輸入文字，獲得有HowHow聲音的語音訊息。HowHow表示這是他沒有想到的發展，他也樂於看見網友們發揮更多的創意。

二創概念夯，連政委唐鳳也來參一腳

其實這種「再製」、「二創」的概念，近年來在網路上相當盛行。最常見的就是各種Meme梗圖，像是蝙蝠俠打巴掌，或是美國隊長電梯等，都能靠網友發揮創意，讓原來的圖片有更多的想像空間。近期比較知名的例子，就屬在防疫有功的數位政委唐鳳了！

數位政委唐鳳日前拍攝一組時尚照片，並開放讓網友二創或製作梗圖，發揮數位創新的特色，圖為客家委員會臉書做的梗圖。 客家委員會臉書

日前唐鳳在接受攝影師江凱維的攝影邀約時，就明確表示希望他拍攝出來的作品可以被授權放在網路上，進行二創、三創甚至是梗圖的製作，他表示這樣的授權方式稱作「相同方式分享」，類似維基百科一樣，透過開放、創新的作法，可以讓每個人可以發揮的空間更大，而這也是數位創新的特色之一。