友訊股權爭奪八點檔進入最終倒數第三集，經濟部商業司同意市場派主導的股東臨時會決議，由李中旺接任董事長，6月4日他將走馬上任擔任12天友訊董事長。

友訊股權爭奪即將進入新篇章！新任友訊董事長為李中旺，他透露將於6月4日前往總部與前董事長胡雪交接，並主持6月15日股東常會，

在6月1日股東臨時會上，市場派以絕對多數股權優勢，以高票通過解任5席董事（第11屆董事高聚投資、明泰科技、前勁投資、云瑋投資與獨立董事陳立君），並改選董事長，由共同創辦人李中旺接任。原公司派則在股東臨時會後，仍以「公司登記尚未變更」推託，拒絕讓李中旺交接，但李中旺當天就向經濟部商業司提出變更登記申請。

經濟部商業司火速辦理，6月3日已發「經濟部變更登記核准函」給友訊，宣布同意高聚投資（法人代表人胡雪）解任，由李中旺接任。

經濟部最新友訊營利事業登記已經變更董事名單，李中旺任董事長。 經濟部商業司

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李中旺2008～2011年也曾任友訊董事長，但隨後改選時被拉下台，此次接任董事長，是創辦人高次軒過世後12年來，友訊第八任董事長（李中旺也是12年來第一任），足以顯示友訊高層人事有多動盪。

值得注意的是，股東臨時會決議解任的5席董事也已完成變更登記，根據經濟部商業司登記欄目，友訊5席董事及1席獨立董事都是缺額狀態，將待6月15日改選。

換言之，經濟部商業司既背書鍾祥鳳跟馮忠鵬兩位獨董身分合法性，也同意股東臨時會的決議有效性，此舉也讓公司派站不住腳，是否仍執意不讓李中旺上班視事，將是6月4日關注焦點。

李中旺在股東常會全面改選前，將只有短短12天任期，他自認是「看守內閣」，而6月15日股東常會上，市場派勝出是否支持李中旺續任董事長，是目前可觀察焦點。

李中旺是友訊共同創辦人，6月1日當選董事長，卻不得其門而入，在一樓被友訊公司派阻擋，藍衣為胡雪長子高宏毅。 王郁倫攝影

李中旺表示，非常感謝經濟部及相關主管機關的快速決策及協助。4日將前往友訊赴任，並與前董事長進行相關交接作業，他說，雖然此任任期僅剩短短的12天，但會盡全力穩定公司軍心，也希望在6月15日的股東常會能順利進行，選任出未來對公司有具體貢獻董事成員。

他也不忘呼籲，希望經營權紛爭就此告一段落，全體同仁需審慎面對公司現況問題及未來的挑戰，盡速將公司營運回到正常軌道。

責任編輯：林美欣