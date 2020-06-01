曾是台灣之光，友訊6月1日召開股東臨時會，宣布解任5席董事，會後改選董事長為李中旺，這也是李中旺二度回任董座，但任期僅2周。

編按：更新李中旺前往內湖交接受挫

李中旺是友訊共同創辦人，卻不得其門而入，他在大門發佈兩點聲明，期望經濟部協助變更登記。 王郁倫攝影

友訊共同創辦人李中旺在今天股東臨時會後，獲董事會選任為董事長，隨即前往友訊內湖總部要辦理交接，但在一樓遭胡雪拒絕進入，創辦人高次軒長子高宏毅下樓與李中旺溝通長達半小時後，李中旺與兩席獨董最後仍無奈離去，獨董馮忠鵬痛批：「死的鴨子嘴還是硬的！」

李中旺透露，高宏毅放話若經濟部商業司沒有受理變更登記前，都不需要談任何事！因此他無奈的在離開友訊總部前做兩點聲明：1.尊重股東會決議，2.下午將前往經濟部商業司做董事長變更登記，懇請主管機關協助盡快完成。

由於友訊股東常會將於6月15日召開，若經濟部商業司無法即時變更登記，屆時會議主席是誰，將有變數，對此李中旺坦言：若真如此，到時候是一個問題。

馮忠鵬則表示「我有向他們抗議這件事！解任獨董就逕行宣佈生效，不需要商業司變更登記，但今天70%股東贊成解任他們（5席董事），他們卻要求要經濟部商業司變更完後再來談，這是雙重標準阿！」

馮忠鵬氣憤的說：「他們隨便用莫名其妙的理由把我解任，但現在我們是充足的理由，所有股東都贊成但他們還不接受！」他直言，很遺憾「股東利益是否在他們心中？只想抓著（股權）不放，小股東看著公司被證交所處罰，只能用投票來解任，不是把股東利益放在第一線，董事就不適任！」

友訊股東會後，新董事長李中旺（右一）與獨董鍾祥鳳及馮忠鵬一起到內湖總部交接。 王郁倫攝影

友訊股東臨時會6月1日召開，股東出席率高達66.69%，顯示市場派台鋼已經掌握絕對多數股權，獨董馮忠鵬跟鍾祥鳳提案解任5席董事案也順利以75.21%支持票高票通過，會後董事會改選推派李中旺擔任新任董事長。

友訊股權爭奪進入比拼股權階段，2席獨董召開股東臨時會，要解任友訊科技公司第11屆董事高聚投資公司、明泰科技公司、前勁投資公司、云瑋投資公司與獨立董事陳立君董事與獨立董事職務；友訊董事長胡雪及長子也出席現場，但在台鋼掌握過半席次下，5案全通過。

王郁倫攝影

前友訊董事長胡雪現場不發一語，一直遮臉。 王郁倫攝影

台鋼董事長王炯棻穿紅色西裝外套現身會場，顯得信心滿滿，他表示「紅色代表火焰。」似乎隱喻氣勢旺。

胡雪面對高票通過股東臨時會議案，會中不發一語，面對媒體提問只用議事手冊遮臉，完全不願面對。

鍾祥鳳擔任臨時會主席，會後表示，經濟部、證期局、交易所對於2人獨立董事資格都給予認定，感謝台北地方法院及台灣高等法院駁回胡雪等人假處分聲請及抗告，讓友訊的股東可以在股東臨時會表達其股東意志，落實股東行動主義。

對投票結果，獨董發布聲明指出，顯見高聚投資公司等5位董事已不被大多數股東所支持，更可以彰顯大多數股東是不相信馮忠鵬及鍾祥鳳獨立董事有收受不當報酬。

台鋼董事長王炯棻身穿紅色西裝出席。 王郁倫攝影

2位獨立董事也呼籲，高聚投資公司等5位董事已經被解任了，不要再做違法、對抗主管機關及損害公司及股東權益的事情。

為維持公司的正常運作，2位獨立董事及李中旺副董事長立即召開董事會，推選李中旺為新任董事長，李中旺也呼籲公司全體同仁配合辦理交接程序，並請主管機關進行協助以穏定公司並保障全體近7萬位股東的權益。

友訊股東臨時會戒備森嚴。 王郁倫攝影

董事會也將解任代理總經理胡雪職位，由李中旺暫代，至於首席顧問趙國帥去留目前尚未有變動，據了解，獨董將儘速將股東臨時會所做決議（解任5席董事）送交經濟部商業司變更登記，並呈報證交所。

李中旺將是2周的友訊董事長，他也會主持6月15日股東常會，依照原定議程進行董事全面改選，李中旺呼籲友訊股東踴躍參與股東常會，為友訊選出第11屆新任董事，繼續帶領友訊。

友訊經營大鬥法事件簿

責任編輯：林美欣