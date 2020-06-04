行政院將推動「領航企業研發深耕計畫」，希望透過台灣產業優勢與經費補貼政策，吸引外國業者將技術研發在台落地，加速台灣產業從代工轉型。

隨著國際局勢快速變化，中美貿易戰延燒，台灣能趁機成為全球高科技研發中心嗎？行政院今（4日）通過「領航企業研發深耕計畫」，針對新興半導體、5G、人工智慧（AI）等產業，未來7年將提供超過1百億元的研發補助預算， 目標吸引國際大廠將技術研發落地 。申請細節將在6-7月公布，但確定業者需有5成自籌款。

經濟部技術處處長羅達生表示，台灣除了在半導體擁有傲人技術，資通訊產業也擁有完整供應鏈，且全球市占超過一半；此外，IMD（瑞士洛桑管理學院）對台灣人才的評比位居亞洲第三名，顯示我國人才具備國際競爭力，這些都是台灣在向國際廠商招手時的最大優勢。

鎖定三大核心產業，招手Google、美光、微軟

呼應蔡英文總統在520就職演說上的內容，這份計畫主要針對三大核心科技：新興半導體、新世代通訊（5G）以及人工智慧（AI）等領域進行推動，主要這三大科技是未來擁有高成長、高價值以及高關聯性的領域，希望結合台灣產業鏈優勢、政府政策補貼來吸引國際大廠加入。

羅達生透露，目前已積極接洽如美光、微軟等國外業者，希望透過研發技術的落地，能為台灣產業注入成長的動能。 簡永昌攝影

羅達生透露，包括 美光、Google、微軟甚至是亞馬遜等國際大廠，都在積極接觸中 ，未來也會主動連結台灣業者，希望達到水平綜效成果。

哪裡弱就攻哪：延攬國際人才盼帶動國內記憶體發展

從補助研發產業類型來看，經濟部鎖定新興半導體，尤其是下世代記憶體跟高頻高功半導體，主要是在5G、AI趨勢下，記憶體需求將比過去強勁，而國際市場被韓國三星、海力士以及美國的美光搶下，這一塊正是我國較缺乏領域，延攬國際大廠在台研發技術有助於台灣記憶體發展。

如何補貼？研發技術廣度、深度是關鍵

這份計畫不分國內外廠商，只要有至少50%以上的自籌款皆能申請，政府將針對領航性、共創性以及在地性等三大面向來評估補貼金額。

衡量補貼的關鍵在於，業者提出的技術是否具備讓台灣擁有領導性的可能；此外，為達到國內產業水平垂直的整合，是否能有共創性與在地性相對重要。 shutterstock

領航性：指該技術的研發能促使台灣未來產生領導地位的技術，或是目前該技術為國內外尚未具體成熟之技術。

共創性：該技術能否創造出策略性的產品、服務或營運模式，同時創造產業鏈的整體價值。

在地性：考驗業者如何進行國內外企業的合作、或帶動國內產業的上中下游整合，甚至是跨領域整合。

行政院長蘇貞昌希望在該計畫推動下，產業聚落能突破北部限制，拓展至其他鄉鎮縣市，帶動新聚落成形。

從創造需求到人才培育，政府要打造完整生態圈

羅達生表示，吸引外國企業是希望能讓他們的技術開發與我國人才做技術交流，不至於出現人才荒。只是國際間都在爭奪相關領域的頂尖人才，政府不僅要帶動產業對人才的需求，同時也要將人才培育的體系建立起來，達到相互配合的加乘效果。

人才成為此次計畫的關鍵，羅達生指出政府透過計畫創造需求，並搭配人才的培育能即時投入市場，吸引國外研發人才來台進行技術交流，打造完整生態圈。 ronstik via shutterstock

經濟部指出，這不僅能讓台灣的產業定位成功轉型，也能提升台灣國際戰略地位；且未來每年我國企業所投入的前瞻研發投資，將上看400億新台幣，同時也創造出6,350位研發與營運的相關人才。

責任編輯：陳映璇