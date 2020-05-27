疫情衝擊下，大聯大依舊在第一季繳出亮眼成績單，營收成長創下歷年同期新高。雖然第二季能見度不佳，但大聯大憑什麼說準備好迎接後疫情時代的反彈？

國內IC通路業者大聯大在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的衝擊下，仍於第一季交出亮眼成績單，合併營收達1310.45億新台幣，雖季減10.1%，但年增17.2%，創下歷年同期新高；而稅後淨利則為16.59億新台幣，季減4.4%，年增27.2%；每股盈餘（EPS）為0.99元。

展望第二季及接下來的發展，大聯大副總林春杰表示，由於疫情仍屬最大的不確定因素，因此本次無法提供相關的財測，不過今年半導體需求肯定比去年差。

由於疫情尚未趨緩，林春杰表示暫無法針對第二季進行財測。 總統府提供

對於下半年有可能產生「報復性消費」的看法，他則略顯保守的表示，目前經濟上V型反轉是看不到了，但是U型的反轉要何時才能從谷底提升，也必須依照疫苗研發的時程、治療的方式等來判斷，快則今年、慢則明年都是有可能的。

首季表現佳，全靠宅經濟跟數位平台

面對第一季創造出歷年同期的新高表現，大聯大財務長袁興文表示，除受惠於居家辦公、遠距教學所帶動如電腦、伺服器等強勁需求之外，持續推動的數位平台：大大網平台，協助客戶即便在疫情封城的情況下，也能維持下訂的正常作業，使得大聯大意外加速這套平台與客戶之間的溝通，也是這次創造營收亮眼表現的原因之一。

受到居家辦公、遠距教學的影響，促使筆電、伺服器等需求提升，是大聯大第一季能表現搶眼的原因之一。 Monkey Business Images via shutterstock

袁興文就透露，目前手上逾15,000個客戶中，已經有將近2成左右的客戶採用這套系統，比預期快上許多，這也將搭配智慧倉儲的佈建作為後疫情時代復甦的準備。

第二季成長動能：5G、網通、AIOT

不過疫情替第一季創造的表現對大聯大來說是個短期紅利，放眼第二季，袁興文認為取決於疫情控制的程度以及全球解封的步調，居家辦公、遠距教學的需求可能會逐漸趨緩，但是 5G的基礎建設、網通、HPC（高效能運算），甚至是因為疫情讓企業不得不思考自動化的製造 ，也會帶動相關AIoT的需求，都是接下來的成長動能來源。

如何抓住反彈機會？智慧倉儲搭配大大網平台

而為了可以順利抓住接下來的機會，大聯大也積極佈局智慧倉儲。智慧倉儲的地點選擇，主要是依照客戶生產的所在位置進行佈局，希望可以搭配大大網平台的應用，提供給客戶一個絕佳的解決方案：透過資料分析與運用，在最短時間內把零組件送到客戶手中。

除了市場的成長動能外，大聯大也透過佈建智慧倉儲，強化本身通路商的優勢，希望能在後疫情時代抓住反彈的機會。 shutterstock

目前香港的智慧倉儲已經完成，接下來將會著眼大陸廣東地區以及台灣、歐美等地，進行智慧倉儲的佈建、升級等規劃，此一計畫將一路佈局到2023年，希望能對整體業務拓展有所幫助，也能展現大聯大IC通路商的優勢。

中美貿易之下，大聯大的機會在哪？

至於中美貿易戰再起，美國持續對華為的打壓讓相關的供應鏈無不繃緊神經。林春杰近一步解釋，華為的出貨主要都是國外的通路商為主，大聯大較不受影響；而關於微量原則（De minimis Rule）的規定，與大聯大作為通路商角色的業務較不衝突，基本上上游客戶都會主動遵守相關規定，而大聯大就是按照客戶指示出貨。

中美貿易戰對於通路商大聯大來說，反而是佈局大陸市場更廣、更深的好時機。 Ink Drop via shutterstock

不過林春杰也認為，中美貿易戰再起、「去美化」受到重視，對於國內不少IC設計的半導體業者來說是個很好的機會與市場，而當IC設計公司在當地需要尋求夥伴合作時，大聯大即是一個很好的選擇，也有助於他們在大陸市場的佈局更深、更廣。

責任編輯：蕭閔云