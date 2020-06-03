中國半導體龍頭中芯國際傳出即將在上海上市的消息，與此同時，中芯也延攬格羅方德的中國區總經理，顯露進軍先進製程技術的野心。

5月中旬時，中國半導體代工龍頭中芯國際才傳出獲得中國政府基金22.5億美元投資，現在更即將在上海證交所科創板IPO，重返A股市場藉此籌措200億人民幣（約新台幣840億元），可望締造去年7月科創板成立以來，募資金額的最高記錄。

隨著中美關係交惡，美國對中國半導體產業的限制正逐漸縮緊，為擺脫對美國技術的依賴，中國也大力扶持半導體產業，加速發展腳步。前陣子，美國加強對華為的禁令，要求所有使用美國設備生產晶片的供應商，都必須經過美國政府核准，才能將產品銷售給華為。

新禁令上線後，不光美國公司，連台積電也無法供應華為晶片，隨著禁令生效日期不斷逼近，中國勢必得想方設法建立能應付國內需求的半導體業者。

上市籌措200億人民幣，投入提升14奈米產能、先進製程技術

根據上海證交所公佈的中芯招股書，本次計畫募資的200億人民幣，主要投入12英吋14奈米晶片的生產，以及先進晶片技術的研發之中。目前中芯技術遠遠落後台積電、三星等領導業者，其14奈米晶片產能尚無法滿足華為需求，只能供應中低端產品，例如榮耀系列手機。

目前中芯14奈米製程產能尚無法滿足華為需求，且只能供應中低端產品。 shutterstock

在中國官方的設想中，中芯將運用這筆IPO資金提升晶片製程，並認為可望在3年內進軍7奈米甚至5奈米領域。招股書則透露，目前中芯正在開發第二代14奈米FinFET製程技術。

中芯在兩大強權的角力之中，也受到一定程度的衝擊。去年5月，美國祭出實體清單封殺中國企業時，中芯國際向紐約證交所申請下市，理由之一便是美國不斷加嚴對中國企業的限制，在美國強化封殺華為，中芯也聲稱有潛在風險，產量、銷量都會受到影響。

挖角半導體人才，積極追趕台積電

另外，在公佈於上海上市的消息同時，中芯也傳出挖角格羅方德中國區總經理Wallace Pai，擔任其先進製程產品業務及行銷主管，希望能協助公司拓展更多先進製程客戶。

為了追趕台積電、三星等半導體產業領跑者，中芯積極想要在製程技術上有所突破，過去幾年也不斷網羅各地的半導體。 中芯國際創辦人張汝京曾表示，比起資金、市場或政策，人才是中國半導體發展的重要關鍵。

中芯曾延攬前台積電共同營運長蔣尚義擔任獨立董事，儘管聲稱獨董不參與公司營運、每年只須開會4次，根據《日經亞洲評論》報導，研究公司Sanford C. Bernstein指出，這仍舊顯示中芯挖角人才壯大半導體業務的野心。

歷年來，中芯挖角了多位半導體領域的大咖，積極想在製程技術上有所突破，其中不乏台積電的高管。 Sundry Photography via shutterstock

2017年時，中芯更挖角時任三星研發副總經理、前台積電高管梁孟松，擔任聯合執行長及執行董事。在梁孟松的帶領下，短短不到1年內就突破14奈米晶片製程瓶頸，良率也大幅提升。在這之前，中芯的技術程度僅到28奈米。

後續隨著蔣尚義離任，赴武漢弘芯擔任執行長，中芯又再聘請台積電老將楊光磊遞補獨董空缺。

近期挖角格羅方德中國區總經理Wallace Pai，也顯露對於局勢的因應。目前14奈米製程產能仍相當有限，即使只有華為一間客戶也無法完全滿足其需求，在美國開始收縮半導體產業管控時，全部仰賴華為訂單對中芯風險極大。

隨著中芯即將在上海IPO，並加強投入資金研發先進製程，延攬Wallace Pai進一步開拓先進製程客戶，分散將雞蛋放在同一個籃子裡的風險，也是相當合理的考量。

資料來源：Nikkei Asian Review、南華早報、cnTechPost

責任編輯：陳映璇