交通部觀光局宣布自7月1日起推出「安心旅遊國旅補助方案」，自由行、團體旅遊都有優惠，住房現省1,000元，而且離島旅遊補助再加碼。

受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的影響，重挫台灣觀光產業，在疫情緩和之際，中央流行疫情指揮中心也於6月7日放寬國內防疫措施，交通部觀光局也宣布自7月1日起推出「安心旅遊國旅補助方案」，期望振興國內的觀光產業。

交通部部長林佳龍、衛福部部長陳時中皆出席安心旅遊的記者會。 陳君毅攝

安心旅遊國旅補助方案主要分為團體旅遊與自由行兩種方案，與過往旅遊補助的最大不同，是本次旅遊補助「不分平假日」皆可使用，《數位時代》整理了5大QA讓讀者能夠一次了解。

安心旅遊國旅補助方案的適用時間？

實施期間為7月1日至10月31日，為期約4個月的時間。

自由行旅客優惠？

基本方案：

獎助本國國民（每一身分證字號限使用一次），入住有參加優惠活動的旅館或名宿，住宿一個晚上一個房間可依實際住房價折抵1,000元，平假日皆適用。



此外，本次補助還有加碼項目，每人可以在金門、連江、澎湖、琉球、綠島、蘭嶼再多使用1次折抵，同樣一個房間最多折抵1,000元，平假日皆適用。 需注意的是，補助「每房每日限用一次」，就算是情侶訂同一間房，一天仍只能以一人的身分證字號折抵1,000元。此外，在離島補助加碼方面，觀光局也放寬規定，先在本島使用一次，至離島可再用一次；反過來也適用，先至離島使用，回本島國旅也能再次使用，且也能直接於離島使用兩次補助。

遊樂園方案：

高中以下國民（90年7月1日以後出生國民）暑假期間免費入園，使用期限為7月1日至8月31日「不限次數」，平假日皆適用。

台灣觀巴自由行優惠：

獎助台灣觀巴業者提供自由行旅客，參加台灣觀巴半日、1日遊行程可享2人同行1人免費，平假日皆適用。

團體旅遊的優惠？

團體旅遊優惠的補助對象，為國內團體旅遊行程的合法設立旅遊業，每家旅行業以35團為限（每1分公司再多2團），旅遊天數應為2天1夜以上，平假日都適用。

基本團體旅遊：每人每日獎助700元，每團應至少10人，一團上限補助3萬元。



入住星級旅館：每人每日獎助700元，每團應至少15人，一團上限補助5萬元。



企業員工旅遊：每人每日獎助700元，每團應至少15人，一團上限補助5萬元。



長天數行程：團體旅遊天數若為3天2夜以上，每人每日獎助700元，每團應至少15人，一團上限補助7萬元。



離島行程：前往金門縣、連江縣，或澎湖縣團體旅遊，每人每日獎助1,200元，每團應至少15人，一團上限補助7萬元。



聘請導遊獲領隊擔任隨團人員：旅行業聘請導遊或領隊擔任隨團人員，每團每日額外獎助1,500元。

地方政府辦在地觀光活動也有補助？

安心旅遊國旅補助方案也針對地方政府進行補助，協助其辦理具有在地特色的觀光活動，每縣市最高補助1,000萬元。

預計有多少效益？

交通部部長林佳龍表示，本次安心旅遊國旅補助方案預估投入39億元，預期可以帶動638萬人次出遊，創造直接或間接觀光效益約為235億元。

責任編輯：陳映璇