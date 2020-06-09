網購、網拍、海外直購...到超商取貨是台灣人最愛的取件方式，超商與物流業者為消費者提供日益便捷的服務，未來超商物流還有哪些商機有待發掘？

自1999年全家便利商店首開先河，提供「超商取貨」服務以來，超商逐漸變成宅配業者的重要節點，前來取貨的民眾也變成超商的一大客流來源，彼此相輔相成，成了台灣電商市場最具特色的物流策略。

根據資策會2020年台灣網友網購行為大調查，民眾喜好的取貨方式，「宅配到府」居於次位（72.4％），超商取貨（85.9％）排名第一，原因莫過於超商更能滿足消費者多元的物流需求。

早在2000年就開始與全家及萊爾富合作、提供宅配代收服務的宅配通，深諳超商優勢。對於這家平均一年在超商代收超過200萬件貨品的物流業者來說，超商所能開發的商機，只會愈來愈大。

到超商取貨是台灣人最愛的取件方式，因為超商服務彈性便利，更能滿足消費者多元的需求。圖為全家物流理貨線。 本刊資料照

宅配通與超商之間的合作，有兩大特色。

第一，提供「因地制宜」的代收服務。 舉例來說，在一些農產品的產銷地區，果農及菜農可以就近到超商寄送新鮮作物。

時節因素也可以納入因地制宜策略的考量，讓宅配通與消費者的購物行為更緊密結合，把宅配市場的餅畫得更大。

宅配通統計，每年寒假返鄉過年人潮裡，約有50萬名是學生，因此，他們也和校園內的全家及萊爾富門市合作，提供優惠的寄件服務。2020年年假前夕，宅配通也和迪化街年貨商圈周邊的萊爾富門市合作，提供年貨宅配服務。

第二，將自身資源導入超商，發揮合作綜效。 由於宅配通在全台各地有許多農產品及特產合作商家，公司內本就設有物販部，平時就會向超商提案，協助上架新產品，所以宅配通也扮演起資源對接的角色，將更多商品、服務帶進超商。

獨家與桃園機場及松山機場合作、提供遊客行李宅配服務的宅配通，目前也正在評估未來能否在超商推出行李代收的服務。「我們希望利用超商的便利性，讓背包客能先一步將行李寄送到機場或飯店。」徐慶懿表示。

「我們會在全家的App上提案我們的物販部的商品，透過App團購服務增加商品銷售業績，也提升宅配的營收。」宅配通總經理徐慶懿說。 蔡仁譯攝影

超商攜手各大物流業者，創造多元服務

除了宅配業者透過超商開發新業務以外，超商本身也不斷推出新的物流選項，滿足消費者的不同使用情境。像是建立「店到店配送」（店配），讓消費者從某家門市寄件到另一家指定門市；以及「宅配轉店取」，讓物流業者在送貨到府撲空的時候，可以將貨件轉而存放在指定的超商門市。

全家在物流部署上速度超前，早在2008年就將事務機FamiPort升級，推出包裹寄件服務，開創便利商店「店配」模式，交由旗下100％轉投資公司日翊文化處理。他們砸下1億元在桃園大溪建設新的物流系統「環狀理貨線」，不僅將每件包裹的處理時間從180分鐘縮短至120分鐘，也使店配包裹年增2～3成，從2016年的6,000萬件次，增加到2018年的1億件次。

店配需求的激增，也促使全家進一步從速度上優化服務。2019年起，他們與機車快遞業者GOGOVAN合作，在雙北地區實施「店到店當日配送」，消費者下午3點前於A店寄件，晚上11點前就可在B店取貨，將時間從平均2～3天縮短為1天內，讓服務再升級。

根據調查，民眾喜好的取貨方式，以超商取貨（85.9％）排名第一，原因莫過於超商更能滿足消費者多元的物流需求。 本刊資料照

超商的物流服務演進，某種程度上也反映了台灣零售市場的變化。根據台灣網路資訊中心（TWNIC）發布的2018年台灣網路報告，小賣家利用工作以外時間經營網路拍賣生意，帶動C2C（顧客對顧客）商業模式連年成長10％以上。全家也從自家數據中發現，店配包裹中有7成屬於C2C商品，因而攜手中華郵政推出「郵局便利包店寄宅」服務，經營小型包裹的宅配市場。

隨著超商與物流業者善用彼此資源，為消費者提供日益便捷的服務，未來超商物流還有哪些商機有待發掘？徐慶懿觀察， 「區域短鏈」的配送業務將是下一個戰場 。

徐慶懿說，「就像超商開始與Foodpanda等外送平台開始合作，未來在門市範圍內兩到三公里的短程配送，將有更多可能性。」

對宅配通這樣的物流業者來說，如何借助於超商的地利之便與創新動能，持續革新自身業務，將是永恆的關鍵挑戰。

責任編輯：張庭銉