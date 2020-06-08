和運租車推暑期國旅租車租1天送1天，加碼送1,000元抵用券。

因應疫情趨緩，國旅需求回溫，和運租車推出6-8月暑期租車、包車優惠，搶攻國內旅遊市場，租車優惠最高5折，為精打細算的消費者省下一筆旅費。

租車租一送一，加碼送1,000元租車抵用券

6月底前平日租1天送1天或假日租2天送1天，等同最高5折優惠；暑期早鳥於6/30前且用車前15天(含)預約，可享7~8月不分平假日租1送1再送1,000元租車抵用券，讓消費者可於9-12月租車時使用 (詳情請參考活動頁：https://bit.ly/easyrent20206)。

和運租車另針對上班族、台商等頻繁用車的消費者，首推平日或假日包月租車優惠，9月底前至門市，平日包月只要9,900元起、假日包月13,900元起。

和運租車推出「好康獨享券」，憑手機出示好康獨享券畫面，即可不限次數享3大優惠 和運租車

和運好康獨享券，包車1,760元起

因應振興券風潮，和運租車還推出「好康獨享券」，只要消費者8月底前至門市出示好康券畫面，可不限次數享有3大優惠：加租電動滑板車每天只要100元、每次10元加租歡唱麥克風，另外還能以1,760元起價格，享受附駕駛包車服務3小時，消費者也能增加時數，以半日或一日包車暢遊東北角、宜蘭、三義等旅遊景點 (詳情請參考活動頁：https://bit.ly/chauffeur6)。