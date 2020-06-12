從台南發跡的冰淇淋品牌蜷尾家，不僅用多達百種的創意口味闖出名聲，更在日本開出了三間分店。蜷尾家成長的腳步從不停歇，未來更想成為亞洲代表性的冰淇淋品牌。

和百年老店舊振南餅店、零售巨人7-11等企業合推限量商品、榮獲世界義式冰淇淋巡迴賽東亞區銀牌殊榮、在日本東京開了三家海外分店，這是台灣的冰淇淋品牌「蜷尾家」，成立八年繳出的亮眼成績。

這個從台南正興街發跡的霜淇淋店鋪，如今觸角已延伸海外，但創辦人李豫的野心不僅於此。他有兩個夢想，一是要讓蜷尾家拿到米其林認證，成為冰淇淋界第一人；二是讓蜷尾家成為亞洲代表性的冰淇淋品牌。

要讓蜷尾家走向世界，需要許多幫手協助。在辦公用具上，李豫選擇將列印事務交給HP Smart Tank 615印表機，讓他能夠無後顧之憂，專心力拼事業版圖。

用創意台灣味，進軍國際市場

談到創業起點，李豫揚起笑容說：「從小到大，飯跟冰，我一定先吃冰再吃飯！」曾做過攝影助理、家具店業務的他觀察，台南很多步行遊客，手上除了拿飲料外，少了可以享用其他美食的機會；再加上當時霜淇淋只能在觀光景點或夜市裡才能吃到，台南還未有專賣店，「那我就來做一間白天也能吃到的霜淇淋店！」

沒想到蜷尾家一開店就引發排隊人潮，不僅八個月就損平，甚至還帶起台灣一陣霜淇淋熱。李豫分析爆紅原因，雖然濃濃的日式風情，和特別的霜淇淋專賣店模式，讓消費者覺得新鮮有趣，「但根本原因還是真材實料。」

沒有食品相關背景的李豫，形容自己做東西的方式「很笨」，東西該怎麼做就怎麼做。冰淇淋都由牛奶、水果等原料開始製作，不像一般冰淇淋店直接買奶漿製冰；草莓味不夠，就丟更多草莓，從沒想過要額外加入食品添加物，「消費者吃到我們做的冰也會震撼，原來真實的草莓是這個味道。」

也因為沒有食品背景的關係，李豫毫無框架限制，大膽實驗創意口味。他把麵茶和太陽餅等意想不到的味道，全都做成霜淇淋，至今已研發超過100種口味，「打破大家覺得霜淇淋只有香草、巧克力的印象，就連最常見的牛奶香草，我們也是開店過了三年才賣，一開始打死不賣，」李豫笑著說。

最經典的創意之作，就是拿下2015世界義式冰淇淋巡迴賽東亞區第二名的「爆米香荔枝蜜紅茶冰淇淋」。李豫選用台灣知名的阿里山紅茶，搭配花蓮黑米做成的爆米香，再淋上荔枝花蜜，「我都形容這是一個森林系的冰淇淋。」

未來三年，蜷尾家預計在日本開十間店，想和國際一線品牌一較高下，「台灣味」就是關鍵。事實證明，這個策略果真奏效，日本消費者都對難得一見的台灣茶口味冰淇淋非常有興趣，「20年前沒什麼人在吃抹茶冰，但現在這個來自日本的味道卻在世界盛行，會不會20年後全世界的人都在吃鳳梨酥冰，也有可能呀！」

數位時代

HP Smart Tank 615精準呈現品牌視覺圖片原始色彩 數位時代

真實呈現冰品樣貌，亮麗色彩讓人驚豔

但若比起歐美風行已久的冰淇淋文化，亞洲還不太熟悉冰淇淋，想讓更多人認識蜷尾家，「我喜歡面對面直接對話，而不是寫成海報跟大家講。」也因此李豫幾乎每個月，都會舉辦一場快閃活動，透過實際見面溝通，直接和消費者交流。

對於講究造型、口味多變的冰淇淋來說，如何在現場忠實呈現冰淇淋的真實感覺非常重要，「不然看起來就不好吃，」李豫笑著說。每當推出新品時，店頭需要印製彩色圖檔，讓消費者一目了然；又或是舉辦快閃活動時，李豫常會幫個別活動設計特別口味，這時也需要印製大量的文宣和菜單。

李豫回想過去使用他牌印表機的經驗，有時電腦做的圖檔，勉強可以列印，但若是食物的照片，有時只能稍微看個感覺或編排方式，再拿去外面的影印店處理，否則顏色看起來就是不自然。

但在使用HP Smart Tank 615後，「同事全都被這台彩色列印嚇到！彩色列印真的很厲害。」HP Smart Tank 615訴求在不直接照光的條件下，可維持超長效不褪色的無邊框超亮麗品質，顯色效果清晰精準。有次李豫還特別拿起了店裡的透明彩色湯匙，直接用實品試印，結果他牌印表機成品顏色平淡，但HP Smart Tank 615不僅色彩精準，就連湯匙的透明感也可以呈現，差異驚人。

當亮麗色彩印在相紙上時，瞬間就能化身精美相片。在蜷尾家安平店的透明玻璃櫃檯上，貼了好多張相片裝飾，色彩自然清晰，很難想像這全是用手機拍攝，再用HP Smart Tank 615列印的相片，「拿出去跟大家說這是用單眼拍攝、相館洗出來的，真的有的人會相信，」李豫笑著說。

當墨水用盡時，透過HP Smart Tank 615的「Spill-Free不沾手填充系統」，以獨特的連續供墨系統，搭配可倒放密封的墨水瓶，就能輕鬆完成墨水填充，便利又不沾手。

大印量、不卡紙，提升工作效率

HP Smart Tank 615的印量也讓李豫印象深刻，HP Smart Tank 615不僅彩色最高可列印8千張，黑白更多達1萬2千張，即使大量列印也不會卡紙，同時還很省墨水，「我還特別注意會不會因為彩色列印很厲害，墨水吃得特別凶，結果也不會。」

另一個讓李豫驚豔的功能，則是HP Smart Tank 615的Wi-Fi Direct連線功能，透過連結Wi-Fi，可將手機直接連線至印表機，「這真的超級方便！如果剛好在做冰，又需要印東西，手機直接按一按，就不用特別跑過去印表機前面操作或等待，對於同時間想工作又想印東西的人來說非常實用。」

透過HP Smart Tank 615的Wi-Fi Direct連線功能，可將手機直接連接印表機，輸出檔案更方便。 數位時代

對李豫來說，印表機就是一個可以讓他快速閱讀文字跟圖片的好幫手，也是與消費者溝通理念的好夥伴。未來他要帶著更多創意冰淇淋，讓台灣風味站上世界舞台。

了解更多HP Smart Tank系列產品