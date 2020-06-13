當豪雨導致淹水時，絕大多數的機車是無法行駛的，但日本有位民眾在水位高至連車牌都看不見時，照樣騎著Gogoro電動車逛大街，讓網友直呼太厲害！

標題１：暴雨、淹水都能騎，網友認證GoShare原來是「水陸兩用」

Gogoro所推出的共享機車服務「GoShare」自去年開始佈局，除了在台北市、桃園市、新北市等地之外，在日本石垣島也有營運。

編按：在2017年9月Gogoro與日本住友商事合作推出共享機車服務，不過若以「GoShare」品牌計則是從去年開始。

這一批在石垣島的 Gogoro 2 受到大雨災情慘變成泡水車。 T客邦

這一批遠渡重洋在日本石垣島的GoShare電動機車主要使用的車款是Gogoro 2，然而在今天石垣島當地下起了一場大雨，帶來了嚴重的淹水災情，水位甚至高到大腿的程度。而這些停靠在租借站的GoShare車輛，也不可免的成了泡水車。

從照片中可以看到水位已經淹達大腿。 T客邦

從「石垣島租車－GO SHARE」官方粉絲團公佈的照片中可以看到，豪雨已經淹過整個後輪，並且連車牌都看不到。但問題是，泡水泡成這樣的Gogoro還能騎嗎？

答案是肯定的，「石垣島租車－GO SHARE」表示目前試過一台泡水車確認是可以騎的。雖然目前石垣島仍在下雨，也還沒有確認每一台Gogoro狀況都完好無虞，但他們也拍攝了一段泡水車實際騎乘的影片，證實泡水Gogoro仍然是可以騎的。

影片中可以看到Gogoro 2涉水經過一個輪胎高的水位依然可以正常騎乘，旁邊的日本人也直言好厲害。

其實Gogoro的防水性能並不是什麼新聞，在2016年就曾有Gogoro淹水後仍然能正常騎乘的新聞出現，在這則兩年前的報導中水位更淹到了車燈高度，但該輛Gogoro最後僅支付了465元的維修費用，維修內容是檢查費305元以及齒輪油160元。

截至目前為止Gogoro並沒有傳出什麼關於泡水的重大災情，實際上Gogoro官方也並沒有依據這些案例特別宣傳，藉此強調他們的防水性能。若以官方公布的規格而言，Gogoro目前是具備地面30cm IPX7防水，30cm以上IPX5防水，但就實際表現來看，其防水能力應是有過之而無不及。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：T客邦