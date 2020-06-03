近來電動機車品牌形象大傷，5月份整體電動機車市占率跌破1成，身為PBGN聯盟的成員宏佳騰喊話，開發電車的速度不會停，還會加大與Gogoro的合作。

隨著疫情逐漸趨緩，機車市場慢慢回溫，台灣最新5月機車掛牌數達69,242台，較上月成長4%，其中電動機車銷售連兩月下滑，5月掛牌數6,455輛，市占率跌破1成。

購車補助減少是銷售占比下滑主因，而車廠品質、收費制度等爭議，也讓電動機車形象受傷。Gogoro隨即公布「360計畫」，提振售後服務能量與品質止血。同為PBGN（Powered By Gogoro Network）聯盟的宏佳騰執行長林東閔3日受訪認為，市占率有高有低很正常，但要提振市占率的最好方法是： 莫忘初衷，把事情做好 。

宏佳騰與YAMAHA、PGO、台鈴等同屬PBGN聯盟，其中宏佳騰表現突出，智慧電車發表僅一年，銷量已突破7,000輛，是聯盟中銷售第二佳的業者，僅次於Gogoro。不僅推出兩種車款Ai-1 Sport、Ai-1 comfort，也即將前進台南，聯手GoShare推出共享機車服務。

不過，比起自身的成績，宏佳騰更想強調的是——PBGN聯盟會團結，把電動車的市場做大。

宏佳騰已推出兩種車款Ai-1 Sport、Ai-1 comfort，圖為Ai-1 comfort。 宏佳騰

持續與Gogoro合作，開發三輪、單電池車款都有

「很多人以為我們做電車只是為補助，但宏佳騰的布局遠超乎外界想像，我們開發的速度不會慢下來。」除了5月剛完成的Croxera智慧儀表系統更新，添加許多智慧功能，甚至可以聲控開啟車輛。林東閔預告推出Ai-1 Sport的ABS版本，所謂ABS是指「防鎖死煞車系統」，防止煞車時車輪鎖死及打滑，他強調，為了開發ABS版本，已經耕耘多年。

宏佳騰將推出Ai-1 Sport的ABS版本，防止煞車時車輪鎖死及打滑。 宏佳騰

宏佳騰接下來會持續與Gogoro合作，推出「Ai-2多功能智慧電動三輪車」、「Ai-3全新造型智慧電車」、「Ai-4單顆電池國民電車」3種車款，但上市時間表未透露。林東閔喊出：「 Together powered by Gogoro Network forever. （永遠與Gogoro Network能源網路一起），」他相信只要大家團結，與Gogoro的合作會持續下去。

宏佳騰透露未來在智慧電車的計畫，包括Ai-2、Ai-3、Ai-4車款，都與Gogoro合作。 陳映璇攝影

賣新車不忘舊車主，推免費車輛健檢服務

另一方面，宏佳騰也加速通路的布建，宏佳騰智慧電車服務據點已達26家門市，7月將新增高雄兩家門市，今年底將開至35家。

相較其他電動機車業者，身為台南在地企業的宏佳騰，更重視與車主互動及售後服務，「我們在推出新車的同時，也不會忘記舊車主，」林東閔表示，6月起推出回廠免費7項健檢回饋車主，提升售後服務品質。他將宏佳騰暱稱「阿宏」，希望在電車時代，阿宏就是車主最好的朋友，能夠感覺到品牌溫暖。

PGO車廠推出Hello kitty聯名電動車，主打女性車主

另外，同屬PBGN聯盟的PGO車廠，推出的Ur 1電動機車話題十足，預告6月下旬將發表與Hello kitty的聯名電動車，目前僅透露車色是「紫色」，顯然把目標放眼女性車主。

隨著疫情的趨緩，各行各業恢復正軌，加上畢業季的到來，是最好衝刺買氣的時間，電動車業者已蓄勢待發，重振消費者的信心。

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責任編輯：林美欣