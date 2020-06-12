16家新創與創投齊聚！教育新創媒合會：以閃電簡報獲得新商機

2020.06.12 by
創業小聚
16家新創與創投齊聚！教育新創媒合會：以閃電簡報獲得新商機
親子天下
「教育新創20＋」計畫共創會，邀請6位投資人，與16組教育新創進行媒合，盼能協助亟需加速的新創團隊，獲得新商業機會。

親子天下於 7 日舉辦「教育新創 20＋」計畫的共創會，與 Meet 創業小聚合作，下半場邀請 6 位投資人，為處於不同階段但都亟需成長或者擴張的 16 組教育新創團隊媒合創投資源

共計三小時的媒合會，每個新創團隊都向至少2組、4位投資人進行簡報說明，形式上雖非正式的 pitch，但團隊們均把握機會，展現自身優勢及前瞻性。媒合投資之餘，也建立了良好的人脈網絡，透過相互交流的過程，把握學習機會，也從中獲得受用的建議。

16組新創團隊用閃電簡報，望獲6位投資人青睞

16組新創團隊領域多元，包含線上學習、程式設計、桌遊、AR/VR 等。媒合會採多元分配形式，6 位投資人各分 3 組，先分享個人經歷和代表投資公司後，再由各家新創團隊進行閃電簡報，以5分鐘、3頁簡報為限，簡報結束後，輪到創投進行提問及深入交流。

此次與會投資人包含：以網路與軟體、教育等為主要投資領域的 活水資本創始合夥人卓彥安達盈管理顧問股份有限公司投資總監盧志軒；以資訊通訊、文創、電商為主要投資領域的 中信創投資深副總經理邱明慧益鼎創投業務副總經理蕭仲良；以ICT、物聯網、新經濟為主要投資領域的心元資本執行合夥人成之璇群益創投代表徐士哲

心元資本執行合夥人成之璇，與群益創投徐士哲聆聽新創團隊簡報
Meet創業小聚

參與新創團隊名單

  1. 萬語研發科技Glossika
  2. 樂方程式Qbi
  3. 程式老爹
  4. 女媧創造（凱比機器人）
  5. 米菲多媒體
  6. MEandMine
  7. 橘子蘋果兒童程式學苑
  8. Arklab飛行學校（航見科技）
  9. 玩轉學校Pley School
  10. 必揚實境
  11. 閃電俠Amazing Talker
  12. 綿羊犬藝術
  13. 猿創力程式設計學校
  14. 闇橡科技
  15. 菁英魔法教育
  16. 璞學智慧

Glossika 開發演算法，供使用者用母語學外語

萬語研發科技Glossika 創辦人康邁克進行簡報說明
親子天下

主打線上用母語自學外語的萬語研發科技 Glossika，創辦人康邁克介紹團隊自行開發一套演算法，能夠分析任何一種語言架構，達到自動化解構句子成效，進提供用戶個人化學習內容。康邁克解釋：「Glossika 是訓練而非教育。」透過平台鞭策用戶學習，累積足夠的練習量，才能掌握語言。中信創投資深副總經理邱明慧問及，這套演算法是否會針對不同語系而有所不同。康邁克回應，團隊利用同一套演算法邏輯，得以解決每一種語言的問題。至於針對商業模式的問題，康邁克表示，目前以 B2C 訂閱制為主，而 B2B 也有但佔比較少，與組織洽談時，通常以一次訂閱數百個帳號為主要模式。

語言師資媒合平台，Amazing Talker 計畫進軍中國市場

針對語言教學的師資媒合平台，閃電俠公司 Amazing Talker 創辦人兼 CEO 趙捷平表示，自身經歷兩次創業失敗，這一次致力打造讓教師擁有好的收入，讓學生高品質學習體驗的媒合平台，用戶以付費週期較短的成年人為主。達盈管顧盧志軒，針對其用戶分佈和進軍中國計畫提問，趙捷平回覆，目前市場以台和香港為主，佔營收約8成左右，至於進軍中國，則是欲採用在地教師提供教學服務，因為根據內部數據分析，中國市場傾向同是講中文的老師，溝通較有效且續費率較高。

以教育為訴求開發桌遊，綿羊犬藝術盼商業拓展機會

綿羊犬藝術創辦人兼CEO林啟維，作為「教育設計」的玩具桌遊開發商，認為團隊具備教育金獎、國際設計大獎、國際品牌推廣、市場領導品牌四大優勢，目前最缺乏「商業拓展（Business Development）」資源。活水資本卓彥安提問表示，目前數位化的娛樂占比高，舉凡短影片、直播娛樂替代性高，如何確保桌遊市場穩固具發展性？林啟維回應，由於自身品牌以「教育」作為產品訴求，對於品牌受眾，也就是對家長而言，還是希望孩子能多一點人際互動，少一點網路使用。

必揚科技執行長解說拓展海外版圖成果，包含印尼雅加達私校及澳洲教育展
Meet創業小聚

VR 教育應用口碑佳，必揚實境欲拓展海外版圖

必揚實境利用虛擬實境技術，讓學生得以透過沈浸式體驗進行物理、化學實驗。除了實驗以外，也提供醫療方面的護理、長照內容，讓校方得以減低建置相關硬體成本，學習效能不打折。執行長王勇智表示，目前必揚持續和科技大廠構建生態系，包含Acer、BenQ、佳世達，也積極在海外試水溫，去年印尼雅加達最大私立大學建置智慧教室，便導入必揚產品，獲得不錯迴響。

心元資本執行合夥人成之璇就 VR 趨勢消退提出疑問，5G 或是使用者習慣上，帶來什麼樣的改變？王勇智則承認，2016 年 VR 元年後，許多對於VR過度想像的念頭沈澱，確實讓 VR 沈寂過。但 2018 年下半至 2019 年，需求提升且詢問度激增，則是源於教育及專業技能的訓練領域，持續獲得好口碑，讓此類應用前景樂觀。

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