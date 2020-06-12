「教育新創20＋」計畫共創會，邀請6位投資人，與16組教育新創進行媒合，盼能協助亟需加速的新創團隊，獲得新商業機會。

親子天下於 7 日舉辦「教育新創 20＋」計畫的共創會，與 Meet 創業小聚合作，下半場邀請 6 位投資人，為處於不同階段但都亟需成長或者擴張的 16 組教育新創團隊媒合創投資源 。

共計三小時的媒合會，每個新創團隊都向至少2組、4位投資人進行簡報說明，形式上雖非正式的 pitch，但團隊們均把握機會，展現自身優勢及前瞻性。媒合投資之餘，也建立了良好的人脈網絡，透過相互交流的過程，把握學習機會，也從中獲得受用的建議。

16組新創團隊用閃電簡報，望獲6位投資人青睞

16組新創團隊領域多元，包含線上學習、程式設計、桌遊、AR/VR 等。媒合會採多元分配形式，6 位投資人各分 3 組，先分享個人經歷和代表投資公司後，再由各家新創團隊進行閃電簡報，以5分鐘、3頁簡報為限，簡報結束後，輪到創投進行提問及深入交流。

此次與會投資人包含：以網路與軟體、教育等為主要投資領域的 活水資本創始合夥人卓彥安、達盈管理顧問股份有限公司投資總監盧志軒；以資訊通訊、文創、電商為主要投資領域的 中信創投資深副總經理邱明慧、益鼎創投業務副總經理蕭仲良；以ICT、物聯網、新經濟為主要投資領域的心元資本執行合夥人成之璇、群益創投代表徐士哲 。

心元資本執行合夥人成之璇，與群益創投徐士哲聆聽新創團隊簡報 Meet創業小聚

參與新創團隊名單

萬語研發科技Glossika 樂方程式Qbi 程式老爹 女媧創造（凱比機器人） 米菲多媒體 MEandMine 橘子蘋果兒童程式學苑 Arklab飛行學校（航見科技） 玩轉學校Pley School 必揚實境 閃電俠Amazing Talker 綿羊犬藝術 猿創力程式設計學校 闇橡科技 菁英魔法教育 璞學智慧

Glossika 開發演算法，供使用者用母語學外語

萬語研發科技Glossika 創辦人康邁克進行簡報說明 親子天下

主打線上用母語自學外語的萬語研發科技 Glossika，創辦人康邁克介紹團隊自行開發一套演算法，能夠分析任何一種語言架構，達到自動化解構句子成效，進提供用戶個人化學習內容。康邁克解釋：「Glossika 是訓練而非教育。」透過平台鞭策用戶學習，累積足夠的練習量，才能掌握語言。中信創投資深副總經理邱明慧問及，這套演算法是否會針對不同語系而有所不同。康邁克回應，團隊利用同一套演算法邏輯，得以解決每一種語言的問題。至於針對商業模式的問題，康邁克表示，目前以 B2C 訂閱制為主，而 B2B 也有但佔比較少，與組織洽談時，通常以一次訂閱數百個帳號為主要模式。

語言師資媒合平台，Amazing Talker 計畫進軍中國市場

針對語言教學的師資媒合平台，閃電俠公司 Amazing Talker 創辦人兼 CEO 趙捷平表示，自身經歷兩次創業失敗，這一次致力打造讓教師擁有好的收入，讓學生高品質學習體驗的媒合平台，用戶以付費週期較短的成年人為主。達盈管顧盧志軒，針對其用戶分佈和進軍中國計畫提問，趙捷平回覆，目前市場以台和香港為主，佔營收約8成左右，至於進軍中國，則是欲採用在地教師提供教學服務，因為根據內部數據分析，中國市場傾向同是講中文的老師，溝通較有效且續費率較高。

以教育為訴求開發桌遊，綿羊犬藝術盼商業拓展機會

綿羊犬藝術創辦人兼CEO林啟維，作為「教育設計」的玩具桌遊開發商，認為團隊具備教育金獎、國際設計大獎、國際品牌推廣、市場領導品牌四大優勢，目前最缺乏「商業拓展（Business Development）」資源。活水資本卓彥安提問表示，目前數位化的娛樂占比高，舉凡短影片、直播娛樂替代性高，如何確保桌遊市場穩固具發展性？林啟維回應，由於自身品牌以「教育」作為產品訴求，對於品牌受眾，也就是對家長而言，還是希望孩子能多一點人際互動，少一點網路使用。

必揚科技執行長解說拓展海外版圖成果，包含印尼雅加達私校及澳洲教育展 Meet創業小聚

VR 教育應用口碑佳，必揚實境欲拓展海外版圖

必揚實境利用虛擬實境技術，讓學生得以透過沈浸式體驗進行物理、化學實驗。除了實驗以外，也提供醫療方面的護理、長照內容，讓校方得以減低建置相關硬體成本，學習效能不打折。執行長王勇智表示，目前必揚持續和科技大廠構建生態系，包含Acer、BenQ、佳世達，也積極在海外試水溫，去年印尼雅加達最大私立大學建置智慧教室，便導入必揚產品，獲得不錯迴響。

心元資本執行合夥人成之璇就 VR 趨勢消退提出疑問，5G 或是使用者習慣上，帶來什麼樣的改變？王勇智則承認，2016 年 VR 元年後，許多對於VR過度想像的念頭沈澱，確實讓 VR 沈寂過。但 2018 年下半至 2019 年，需求提升且詢問度激增，則是源於教育及專業技能的訓練領域，持續獲得好口碑，讓此類應用前景樂觀。