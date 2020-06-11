在「三倍券」之後，文化部加碼推出共計200萬份、面額600元的「藝FUN券」，民眾可以免費領取，可以看電影、看展、買書⋯⋯等等。

行政院在6月初宣布將推出花台幣1,000元購買，就能獲得3,000元消費券的「三倍券」，人人都有、人人都能領，7月15日正式上路。

文化部和行政院商討後再「加碼」，今（11）日召開記者會正式公告，將從文化部總計52.2億元的紓困振興預算中編列12億元，製作共計200萬份、每份面額為600元的「藝FUN券」讓民眾免費領取，進行更多藝文娛樂消費。

「藝FUN券」到底是什麼？該怎麼領、又該怎麼用？跟「三倍券」有衝突嗎？《數位時代》整理12個QA問答，讓讀者一次搞懂。

Q1：為什麼有了「三倍券」，還要「藝FUN券」？

行政院釋出的「三倍券」預計會帶來1,000億的商機，這一效益不斷被擴大，如今已經被直指上兆元。

文化部部長李永得表示，以過去台灣總體消費來看，往往民眾花在藝文產業上的錢還不到10%，藝文界業者也擔心，「三倍券」究竟有多少會用在藝文消費上？

文化部再和行政院商討後，希望能在「三倍券」之外，額外推出專屬於藝文產業的「加碼振興券」，兩種振興券雙管齊下使用，可以更有效、更快地復甦藝文業的景氣，讓民眾走出門看電影、看展、看表演、買書⋯⋯等等。

Q2：誰可以領？

只要是持有身份證的中華民國國民，或是有居留證的外籍配偶、新住民皆可。

Q3：要怎麼領？

僅限下載APP《藝FUN券》，需完成基本資料登錄，包括姓名、身份證字號、手機號碼等，通過認證後，第二步則可取券。

但需要注意， **由於共計只有200萬份，數量有限、先搶先贏，一人一機只能領取一次，成功後即可獲取共計6張、面額100元的電子票券。

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「藝FUN券」需透過下載APP《藝FUN券》領取 唐子晴攝影

Q4：領取時間＆使用期限？

「藝FUN券」將於7月22日中午12點開始正式發行，APP會在發行前先上線，但時間還未定；使用期限則到今年12月31日截止。

李永得預估，藝FUN券兩天內就會發放完畢。「如果你對藝文消費沒有興趣、不會使用，搶到也沒有意義。」他表示。

Q5：不怕系統爆掉嗎？

「《藝FUN券》千萬不能像當時搶口罩一樣當機，各位放心，我們一定會做足準備，」李永得說道。

當「先搶先贏」時，瞬間湧入的流量往往讓伺服器難以乘載，造成APP當機，而此次負責建置執行APP的廠商，和線上買口罩《行動快易通》的廠商一樣都是關貿網路。關貿網路向《數位時代》透露，有了當時口罩搶購的經驗，這次會進行優化修正。

《藝FUN券》後台最早只架設13台伺服器，一小時只能乘載40萬人次的流量，現在已經加開到33台、可乘載流量提升至一小時120萬人，目前正在進行壓力測試，也會準備「備用伺服器」，若到時候流量爆表，則可立馬加開處理。

Q6：票券該怎麼用？

分為兩種方式，但使用一律不找零：

1.實體店家：共計有6張100元面額的電子票券，選擇使用張數後便會生成QR Code，讓店家刷條碼即可；或是店家也有專屬的QR Code，消費者也可刷店家的條碼付款。

唐子晴攝影

2.網路購票：登入線上購票平台後，如電影院官網、兩廳院售票網⋯⋯平台則會串接《藝FUN券》APP，讓消費者選擇張數買單。

唐子晴攝影

Q7：跟「三倍券」會衝突嗎？

不會，兩種票券可以搭配一起使用。

Q8：哪裡能用？

博物館、演藝廳、書店、唱片行、電影院、Live House⋯⋯等等，全台超過1萬家以上店家都可使用。消費者可至APP中的「藝文店家地圖」查詢附近可使用票券的場域及店家。

值得注意的是，像是博客來線上書店等「網路消費」，因文化部認為此次疫情期間相對損失較小，並不會被列為使用範疇內。

Q9：沒有在使用名單的商家怎麼辦？

由於許多藝文業者規模較小，不見得會被列入首批名單，但針對「藝文展演場館及音樂展演空間」、「書店及唱片行」、「電影院」及「藝文展演預購票券」四大類型店家或個人工作室，只要在《藝FUN券》APP上進行註冊申請，並符合稅籍相關資格，審核通過便會在名單內。

Q10：老人家不會用，搶不過年輕人怎麼辦？

當「藝FUN券」告一段落後，文化部會再針對弱勢群體、老人，規劃新一波振興方案。

Q11：店家多久可以兌換到款項？

文化部希望儘可能快速地讓商家取得現金，才能真正達到振興的目的，因此簡化店家申領款項相關程序，採取「天天對帳、週週付款」的機制。

Q12：為何設定是200萬張、每張600元？

「雖然沒有一定的科學根據，但這是『加碼』，一般來講你要讓民眾感興趣，還能達到引導的作用，我們估計600元是最適合的，」李永得表示，以600元來說，剛好可以看兩場電影。

然而，經由討論後，預算固定編列為12億元，因此只能限量200萬張。

Q13：「藝FUN券」振興效果＆商機預估？

文化部預估，「藝FUN券」預計將創造50億以上產值，除此之外，還可以達到「引流」效果，讓更多消費者把「三倍券」用在藝文消費上，估計「三倍券」將為藝文產業創造200億元的商機。

李永得表示，在未來1～2年內，將有至少250億元的藝文消費出現，彌補2020上半年慘淡的損失。

文化部也宣布，明日起將成立「藝FUN券」專屬客服專線（02-77457979）及客服信箱（artsfungo@tradevan.com.tw），方便各界有問題即時提出。

責任編輯：陳映璇