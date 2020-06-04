振興「三倍券」納入信用卡、電子支付及電子票證等非現金支付工具，有可能成為台灣無現金支付的催化劑嗎？

振興「三倍券」方案正式出爐，這次政府特別納入信用卡、電子支付及電子票證等非現金支付工具，只要消費滿3,000元，就能獲得2,000元現金回饋。

近年政府積極推動電子支付普及，不過比例仍未過半，三倍券有可能成為台灣無現金支付的催化劑嗎？

台灣電支占比未過半，政府祭出數位版「三倍券」

政府在2015年，提出電子化支付2020年過半的目標，不過根據金管會數據，截至去（2019）年底，我國電子支付比率只有40.91%，離目標仍有距離。

金管會官員在例行記者會上也表示，非常鼓勵銀行推動三倍券優惠回饋，無論是「紅利積點加倍」或是「現金加碼回饋」，除了能更加振興國內經濟，站在金管會立場，也非常鼓勵民眾多使用電子支付。

若選擇使用數位版的「三倍券」，民眾7月1日起可以線上綁定，從7月15日開始一路到年底，都可以領取與消費。只要消費累計滿3,000元，就能得到2,000元回饋金。

電子票證（悠遊卡、一卡通、 iCash愛金卡、HappyCash有錢卡）：可以到超商，靠卡回存2,000元到卡片中。

行動支付：直接匯2,000元到扣款帳戶內。

信用卡：會在隔月帳單，直接刷退2,000。

街口支付分析，比起紙本，數位版「三倍券」有四大好處，像是不需先花錢買、交易不受面額限制、減少實體接觸，此外，2,000元的振興款項，會直接匯入電支帳戶，用戶可以轉入銀行帳戶領出現金，做更多彈性使用。

三倍券有可能成為加速台灣無現金支付的關鍵嗎？可以從三面向來觀察。

觀察一：三倍券能提升無現金支付比例嗎？

知名線上支付業者認為，三倍券對台灣行動支付的進展，「不能說完全沒幫助，只是幫助蠻小。」背後的關鍵，在於消費者本身的使用習慣。

銀行高層分析，本來喜歡使用行動支付的客群，有較大機率選擇數位版振興券，但對本來就沒在用行動支付的人來說，很難就此改變使用習慣。就算不使用行動支付，依然能從便利商店、郵局等管道取得振興券，不需改變原本支付的習慣。

不過，三倍券方案一出後，銀行、支付業者紛紛推出加碼優惠，希望吸引更多民眾使用數位版振興券。台新銀行總經理尚瑞強就說，民眾使用台新信用卡綁定消費刷滿3,000元，除了可拿到政府提供的2,000元外，台新又另外加碼300元刷卡回饋。

三倍券方案出爐，銀行、支付業者紛紛推出加碼優惠，希望吸引更多民眾使用數位版振興券。 Stokkete via shutterstock

國泰世華則認為，因為疫情，今年以來民眾更減少現金交易方式，數位振興券除了能防疫，「 加上相關業者額外提供的支付工具加碼回饋，回饋率優於紙本振興券，對民眾具一定吸引力 。」

支付業者分析，雖說支付習慣難改變，若支付、銀行業者端出的回饋足夠吸引，「就有推力去讓原本不用行動支付的人，因為『誘因』而改用行動支付消費，加速非現金支付的市場。」

觀察二：能吸引中小型商家串接行動支付嗎？

純網銀主管分析，三倍券不會因此加速中小型店家串接行動支付的速度，「就算有，也只是一次性的，不會長久。」

線上支付業者認為，導入行動支付後，商家每筆交易必須付手續費，且所有交易都會留下紀錄，會有稅務問題， 這對規模不大的小攤商來說，吸引力不大 。

站在一般消費者立場，「買賣的重點在於商品與服務本身，支付只是完成交易的最後一哩路，並非吸引顧客上門消費的誘因。」因此，如果使用數位版振興券消費者不多，客戶沒有因此成長，就很難看到串接行動支付的中小型攤商增加。

觀察三：無法像實體券轉讓，能增加使用意願嗎？

「紙本的話，阿嬤領完還可以分給孫子用，數位版記名就沒辦法了！」線上支付業者預測，三倍券上路後，實體券會占領取大宗。

原因是，紙本券沒有記名問題，領到後可以依照個人需求，分給親朋好友用或轉賣，且消費紀錄不會被追蹤，隱私性較高；數位版振興券，綁定行動支付需要實名制，無法轉讓的特點，也會是部分民眾考量之一。

紙本券沒有記名問題，可以分給親朋好友用或轉賣，且消費紀錄不會被追蹤。 行政院新聞傳播處

街口支付則認為，以現行方案來看， 數位版振興券的易取得性較高，不受空間、時間限制，也不必擔心售完撲空買不到 。悠遊卡公司董事長陳亭如也說，選擇電子票證的好處是，2,000元回饋金可直接加值/儲值卡片，日後消費不受時間、面額的限制。

總結來說，支付業者若端出加碼優惠，確實有可能吸引部分民眾使用行動支付，然而在三倍券效益結束後，是否真能改變日常支付習慣，進一步催化台灣無現金支付比例，仍有待時間觀察。

責任編輯：陳映璇