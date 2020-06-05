行政院公布振興劵將於7月正式上路，而這次領取管道也非常多樣化，究竟哪種方式可以幫自己賺最多？

在這個多元支付的年代，這幾天發布的振興券也提供了不同的使用方式：紙本券、電子支付(如Line Pay)、電子票證(如悠遊卡)、信用卡。

大家是不是想知道撇開消費習慣，把振興券「放」在哪個支付管道能幫自己賺最多呢？

最不划算的是「紙本券」

因為使用紙本券時是不找零的（註1），換句話說，你買了195元，就得付200元券。如果你心疼那5元，就得再找個沒那麼想買的商品，湊成200元，甚至變成210元，額外再付10元。

當然站在振興經濟的角度，商家是很感謝這樣的行為，但基本上這就是紙本券的缺點。

相對的，電子支付、電子票證、信用卡都沒有紙本面額的限制，消費行為也是累計的，因此避免了找零的缺點。目前看來比較優惠的是電子支付或信用卡，兩者都有提出「回饋金」的方案，在綁定、首刷、或用完振興券，即追加數百元的回饋金。如台新銀行提供了300元的回饋金，前一萬名信用卡綁定再追加100元，最高可達400元。

四大管道領取方式、使用期限、特色一次看 數感實驗室

此外，許多店家目前正在研擬（註2）相關的優惠措施，舉個例來說，如果店家因應振興券推出了8折優惠。消費者若在這段期間內消費，將可獲得更多優惠。

最後來個數學問題

如果今天數學應用題的王者小明的振興券綁定信用卡，拿到400元回饋，他去的店家又推出了8折優惠。請問小明最高可以享有多少的折扣呢？

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答案是：小明有3000+400=3400元的額度，可以買到3400/0.8=4250元的商品。如果他剛剛好買到一項價值4250的商品時，他享有的折扣是1000/4250，約是24折

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為了方便大家計算折扣，我們也可以用代數表示：

設電子支付公司提供了x元的回饋金，店家提供y的折扣，則最高可享有的折扣是1000y/(3000+x)

你也可以取倒數是4.25倍，「得到多少價值/花多少錢」這就是取名為3倍券的原因，是花1000元可以得到3000元的價值，而且又可以做到紓困的用意。

以上，請帶入你查到的支付回饋，看看你想去哪裡消費，算一算如何最大化振興券的效益吧！

註1：店家可以主動為了方便消費者而提供找零，但消費者不得強迫店家。



註2：看起來目前只有紙本券能確定此次消費是否使用振興券，但店家為了提升業績，應該是在這段期間內的所有消費都有優惠，而非每筆消費都要檢查是否使用振興券。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：數感實驗室