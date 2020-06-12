原預計延到9月的台北國際電腦展COMPUTEX與InnoVEX，但在台灣嚴守邊境的原則下，廠商、媒體、買主都進不來，正式宣佈取消。

雖然全球疫情已逐漸趨緩，台灣也超過60天沒有本土確診病例，但為了國人的健康，目前台灣仍採取邊境嚴管、國內鬆綁的防疫措施。

因此，基於海外參展商、國際買主及媒體恐無法如期來台等不確定因素，COMPUTEX共同主辦單位台北市電腦商業同業公會與中華民國對外貿易發展協會共同決議，原先延至9月28日至30日舉行的COMPUTEX & InnoVEX 2020特展將取消辦理。

COMPUTEX正式取消，線上展會持續舉辦

COMPUTEX作為全球資通訊產業重要展覽之一，去年（2019）共有來自30國、1,685家廠商參展，吸引171國、42,495位國際買主及1千多位媒體前來觀展，並安排全球知名企業領袖出席COMPUTEX論壇及演講。

在今年初受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的衝擊，在世界通訊大會（MWC）及SXSW、Google IO等國際重要科技會展陸續取消下，COMPUTEX主辦方24日宣佈，將延後台北國際電腦展期，原訂展期為6月2日至6日，此次預計延至9月下旬，因場地限制，展期從5天縮減至3天。

時至今日，疫情雖然趨緩，但為遵循中央流行疫情指揮中心指令及配合相關措施，並以所有參與者的健康及安全作為首要考量，COMPUTEX共同主辦單位經過審慎研議後決定取消。

雖然實體展會取消，但為持續滿足產業需求，外貿協會辦理一系列COMPUTEX數位行銷，已邀集國內外指標廠商Intel、NVIDIA、Qualcomm、Supermicro、台達及明基佳世達解決方案聯盟，透過影片及#COMPUTEXOnlineTalks線上論壇，分享產業最新趨勢，自6月2日陸續上線以來，已累積超過40萬觀看人次。

6月3日貿協也促成14國、30位重量級買主，透過視訊方式與國內廠商進行採購洽談。緊接著在6月29日將首度舉辦#InnoVEXOnlineDemo線上發表會，邀請台灣優質新創向全球發聲；9月28日起貿協將在台灣經貿網辦理COMPUTEX線上展覽會，持續協助參展廠商拓展商機。

2021年COMPUTEX，6月1日至5日登場

外貿協會與台北市電腦公會也宣布，COMPUTEX 2021將於明年6月1日至5日（創新與新創展區InnoVEX為6月2日至4日），在台北南港展覽館1館、2館、台北世貿一館及台北國際會議中心登場，歡迎全球科技與新創業者踴躍參與，一同推動後疫情時代科技創新，持續建構全球科技生態系。

責任編輯：陳映璇