因應今日中央流行疫情指揮中心宣布，建議取消室內100人以上的集會，讓30萬人次的台北電玩展正式宣布今年停辦。

受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響，從今年2月延期至6月25-28日端午連假舉辦的「2020台北國際電玩展（以下稱台北電玩展）」於今（25）宣布，配合中央流行疫情指揮中心公告，建議停辦室內超過100人的集會活動，主辦單位與多數廠商取得共識後，決議停辦本年度活動，包括玩家區、商務區與亞太遊戲高峰會。

指揮中心建議停辦室內百人活動，邊境限制廠商進不來

中央流行疫情指揮中心於25日宣布，即日起室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動「建議停辦」，以減低社區感染風險。

根據「武漢肺炎因應指引：公眾集會」的六項指標來評估，每年聚集超過30萬參觀人次的台北電玩展，就屬於高風險的大型室內活動。

政府為加強防疫實施邊境控管限制，讓海外參展廠商、商務參觀者、遊戲開發團隊、遊戲製作人、國外聲優等皆無法參加。 台北市電腦公會 / TGS新聞中心

再加上世界衛生組織（WHO）於3月11日宣布武漢肺炎疫情提升至全球大流行，指揮中心於3月19日實施非本國籍人士限制入境措施。政府為加強防疫實施邊境控管限制，卻也讓台北電玩展原有23個國家400多家的參展廠商、商務參觀者、遊戲開發團隊、遊戲製作人、國外嘉賓等皆無法入境來台參加活動。

台北電玩展以服務產業為宗旨，在疫情時期全力配合政府的防疫政策，在宣布停辦同時，也積極著手籌畫「線上媒合服務」、「台北電玩展線上特別節目」等規劃，最新消息將以官方網站公告為主。

國際書展取消、Computex宣布延至9月底

台北國際電玩展、台北國際書展，以及台北國際電腦展（Computex）是近期最重要的展會。

但卻因為武漢肺炎影響，紛紛做出取消或延期的決定，台北國際書展於3月18日就宣布取消、Computex則宣布延長3個月，預計延至9月底，展期也從5天縮短至3天。

而今日台北國際電玩展因為人進不來、政府建議取消集會的情況下，宣布停辦。

現在看起來，台北國際電玩展會遭遇到的問題，Computex也會，就看Computex主辦單位要怎麼因應後續變化莫測的疫情了。

責任編輯：陳映璇