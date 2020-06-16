據外媒報導，美國商務部和其他政府機構於當地時間週一證實，美國將修改針對與華為有業務往來的美國公司禁令，准許他們和華為共同制定5G網路標準。

有知情人士透露，美國商務部和其他政府機構已經簽署了修改規則的命令，最早有望於當地時間週二公佈，目前正等待批准。美國商務部長威爾伯·羅斯（Wilbur Ross）在聲明中證實，該機構正在採取行動。

羅斯說：「美國不會放棄在全球創新方面的領導地位，商務部將致力於透過鼓勵美國工業界全面參與並倡導美國技術成為國際標準，來保護美國的國家安全和外交政策利益。」

華為發言人沒有立即就此置評。去年，美國以國家安全為由，將華為列入商務部所謂的「實體名單」，限制向華為出售美國商品和技術。

行業專家和美國政府官員表示，規則的改變不應被視為美國打壓華為的決心有所減弱的跡象，只是因為華為被列入「實體名單」使美國在標準設置方面處於劣勢。在標準制定中，通常由公司製定規範，並允許來自不同公司的設備一起運行。

由於美國公司不確定他們被允許分享哪些技術或資訊，有些公司的工程師減少了他們的參與，這給了華為更大的話語權。知情人士稱，美國商務部的這項修正案是為了確保美國公司「全面參與」自願標準制定機構的工作，並回應了美國公司和立法者的擔憂。

代表亞馬遜、高通和英特爾等公司的行業組織，資訊技術行業理事會亞洲政策高階總監內奧米·威爾遜（Naomi Wilson）表示：「2019年5月實體名單更新引發的混亂，無意中將美國公司排除在許多技術標準對話之外，使它們處於戰略劣勢。上述改變將使美國企業能夠再次在這些基礎性活動中競爭和領先，這些活動有助於跨市場推出5G和人工智慧等先進技術。」

華盛頓貿易律師凱文·沃爾夫（Kevin Wolf）表示，這項修正案「將對美國公司保持在國際標準組織中的領導地位有重大幫助，而不會影響政府對華為的目標。」

責任編輯：林芳如

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