美國政府的技術出口禁令將於9月生效，近日傳出華為不僅緊急向台積電下訂5nm製程代工晶片，更積極與三星商討合作處理器代工的可能性。

美國政府在今年4月公布的技術出口禁令將於9月生效，近日傳出華為不僅是緊急向台積電下訂5nm製程代工晶片，以利生產以5nm製程技術打造的新款Kirin 1000系列處理器，另一方面也與三星、聯發科、展訊等業者洽談處理器採購，甚至進行處理器代工生產的合作機會。

根據美國政府新一波技術出口禁令明文規定，即便技術產品並非在美國境內製造，就算是在海外地區生產，只要涉及使用美國境內出口軟體或硬體，都不能提供危及美國國家安全的業者使用，而使華為、中芯等中國業者首當其衝受到最大影響。

美國的技術出口禁令，不僅讓華為日後無法透過台積電代工生產華為處理器，甚至也無法採購且使用台積電代工生產的聯發科處理器。近日華為推出的榮耀Play 4系列手機，即是採用聯發科天璣800處理器，但美國技術出口禁令在9月生效之後，將直接影響華為與聯發科之間的合作。

《亞洲時報》報導表示，美國禁令生效在即，華為接下來應該會緊抓著另一線生機，也就是著重與三星合作處理器代工，主要原因在於三星的代工規模僅次於台積電，目前更建立一條只使用日本及歐洲廠商提供設備的7nm生產線，其中包括採用荷蘭ASML提供極紫外線光刻設備，而測試的設備更可直接向日本採購，無需事先獲得美國方面同意。

雖然目前與三星合作代工的產品以7nm製程為主，並且集中在華為現有5G聯網處理器及5G網通設備的處理器，但由於現階段仍可透過台積電協助代工5nm製程的處理器，因此預期三星為華為代工7nm製程晶片可在9月禁令生效後，支撐華為接下來在5G網路市場的競爭需求。

此外，雖然華為也計畫與中國境內晶片代工業者中芯國際（SMIC）合作，但由於目前中芯主要製程技術仍以14nm為主，雖然可以協助華為生產其他網通設備所需處理器，但若是要使用中芯今年底預計啟用的7nm製程代工資源，可能仍將必須先取得美國許可。

華為創辦人任正非日前接受媒體訪問時，曾強調華為有自立自強的能力，但也表示在美國刻意打壓的情況下，不僅影響華為在市場上的發展，同時也影響市場供應鏈運作，甚至連帶影響美國境內業者發展機會，最終預期會形成多方落敗局面。

資料來源：亞洲時報、EE Times