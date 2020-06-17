疫情帶動非現金支付趨勢，全家便利商店針對Fami錢包推出新功能。預期能在今年帶動FamiPay、Fami錢包兩大自有支付工具的使用人數翻倍成長。

在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情的影響下，民眾對於手機綁定支付的意願增加不少。全家便利商店指出，今年上半年民眾用非現金支付結帳的使用次數年增3成，隨著疫情逐漸趨緩，非現金支付工具使用次數仍持續成長，預估今年FamiPay、Fami錢包兩大自有支付工具的使用人數將再倍增，且非現金使用率也將成長邁向25%。

全家力推非現金支付，My FamiPay、Fami錢包使用人數破百萬

近年來，全家積極推廣非現金支付政策，目前已提供28種非現金支付方式；如2018年推出自有支付My FamiPay，會員只要在App中綁定信用卡即可進行線上、線下支付。目前FamiPay平均每月使用超過600萬次、平均支付金額高於現金支付客單價4倍，逐步養成全家會員支付使用的習慣。

根據資策會調查，在2019年民眾曾使用的前五名行動支付發現，全家自有支付工具My FamiPay名列第五名，也是首度有通路自有品牌擠進前五大。

在去年10月，全家針對不想綁定信用卡的消費者，推出了Fami錢包。 全家提供

在去年10月，全家進一步推出Fami錢包，不想綁定信用卡的消費者只要到全家門市，就可以儲值現金到全家App中，供往後扣款使用。在消費時不想拿回零錢，也可以直接儲存在Fami錢包中。

為延續後疫情時代的零接觸支付趨勢， Fami錢包再新增開通線上消費付款、信用卡儲值功能 ，全面強化自有支付使用情境。

透過推出新功能，全家預期今年Fami錢包使用人數將再翻倍成長。 全家

全家便利商店E-Retail事業部部長王啟丞指出，根據全家內部數據顯示， Fami錢包已成為全家非現金支付最常使用的前三名，平均儲值金額為50元以下、支付金額在百元以下 。由此可見，「民眾消費找零轉儲並作為往後小額支付」的習慣已逐漸養成。

「目前自有支付工具My FamiPay、Fami錢包目前累積使用人數超過百萬人，」王啟丞指出。展望未來，預估今年使用人數將倍增，非現金使用率也將成長邁向25%。

責任編輯：陳映璇