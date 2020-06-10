全家承諾3年內不收取租金、上架費、成交手續費，僅收取店到店運費，預計3年協助1萬名賣家升級，補助金額達新台幣10億元。

社群電商、網紅經濟當道，許多小型個人化賣家應運而生。全家便利商店今（10日）宣布推出「好開店」、「好店＋」兩項平台，提供小型網紅賣家、團購市場進階服務， 並承諾三年內不收取租金、上架費、成交手續費 ，僅收取全家店到店的運費，預計3年協助1萬名賣家升級，補助金額達新台幣10億元。

看好微型電商，全家力推網路開店平台

全家便利商店去年先推出「好賣+」服務，不到一年共吸引12萬賣家、開設超過30萬個賣場。

透過「好賣+」平台，賣家可以將商品上架、並將購買連結轉貼到Facebook、Instagram或是LINE等等社群中，買家透過購買連結下訂後，買賣方就可以使用店到店取貨付款功能，還可以透過全家App了解配送進度，以及管理訂單。是一個完整整合金流、物流、資訊流的電商服務。

全家便利商店E-Retail事業部部長王啟丞表示，後疫情時代進一步加溫網購市場，預估「好開店」、「好店＋」雙平台上線後，三大自有平台電子商務包裹比例將有望一舉推升、占整體電商包裹的3成。

萊慕思銷售頁面截圖

3分鐘快速開店，三大服務平台怎麼選？

但對於微型賣家來說，這三大服務有什麼差別呢？

首先，「好賣＋」僅能提供買賣方一個下單連結，一般消費者無法透過搜尋找到下單連結。

全家三大電商服務說明。 全家便利商店

但全家觀察到，小賣家在網路開店時，隨著販售商品與買家數量增加，將從社群團購賣家，升級為微型電商賣家，甚至需要建立品牌形象的品牌電商賣家。因此，這一次新推出的「好開店」與「好店＋」，其實就是讓小賣家簡單成立一個獨立的自有電商官網。

「好開店」與「好店+」除了都能透過網路搜尋引擎被找到，擴大商店的曝光、增加銷售機會外，也都有會員管理機制。只不過，「好店+」能夠做到更完整的會員分級管理與營銷報表分析。可以將「好店+」視為「好開店」的旗艦版方案。

王啟丞指出，回顧去年，全家來自電子商務的包裹件數超過1億件，在今年1~5月受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，更較去年同期成長1成左右。

而且，由於便利商店家數多、密度高的特性，去年MIC資策會的調查中，「超商取貨」也是消費者最偏好的物流方式。

另外，根據全家便利商店的內部數據，也發現以拍賣類型為主的C2C交易件數占整體店取包裹7成以上，且此類賣家數有逐年成長的趨勢。

「好開店」平台提供賣家便捷、簡單的開店方式，4個步驟、3分鐘即可快速上線。 全家便利商店

展望未來，全家便利商店也要持續優化各種瞄準電商買賣家的服務。像是在今年第三季將推出「收貨通」，提供大單到府收貨服務。第三季也將推出「好賣＋」App，讓小商家寄貨更方便。

責任編輯：陳映璇