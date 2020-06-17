特力去年年中撤出中國零售市場，使全年營收下降4.6%，卻也因此意外躲過武漢肺炎影響。今年特力將加強擴展小店型門市、並進一步推動南向供應鏈計畫。

「很幸運我們提早撤出大陸零售市場！」特力集團總裁何湯雄今（17）日在股東會上表示。特力在中國經營零售市場，連續虧損多年後在2019年年中宣布撤出。目前特力在中國只剩上海一間門市，預計明年四月租約到期後結束營業。

特力2019年全年營收380.6億元，受撤出中國市場影響而較去年減少4.6%，認列相關損失約人民幣一億元，每股盈餘則為0.2元。

然而禍福相倚，撤店時機剛好令特力的零售事業躲過今年第一季新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）肆虐期間，再加上貿易事業受惠於歐美倉庫在疫情下透過庫存供應在地市場，使第一季營收年減7.3%，優於預期。

擴展小店型門市，展開電商、數位化佈局吸引年輕人

在撤出虧損多年的中國零售市場後，特力總裁何湯雄認為，谷底已經過去了，今年起會開始好轉。 蔣曜宇攝影

何湯雄表示，去年狀況應該是最差，今年起會開始好轉。在零售事業的佈局方面，有鑒於業界趨勢都是「大店轉小店」，無論全聯、家樂福都往社區化的小店型發展，特力也會繼續擴展小店型的門市數量。

特力有70%的營收來自40～60歲的主力客群，而他們對這種社區型門市的反應相當好，貢獻營收仍不斷成長。截至六月，特力今年已開10間左右的小店型門市。原本他們預計要在年底前開到30家，但因為疫情影響，開店速度會有延遲。

隨著擴店計畫持續發展，特力也想進一步加強物流佈局。何湯雄表示，除了現有的北部楊梅物流中心以外，未來也不排除會在南部另外建設第二座物流中心。

目前特力在零售事業上較大的難題，是30歲以下顧客的流失。為此，特力也計畫推廣電商及數位化佈局，吸引年輕顧客回流。但何湯雄也坦言：「實體公司最困難就是改變腦袋。」如何進一步整合線上線下通路，將是一大挑戰。

貿易事業加速分散供應鏈，6～8月訂單狀況樂觀

在貿易事業方面，近年來特力在海外做了不少的投資、佈局。除了去年在美國亞特蘭大開設第二間倉庫，使特力目前在美國東岸、西岸皆有倉庫以外，為因應中美貿易戰，他們也加速供應鏈的多元化，在越南協助供應商設廠。何湯雄表示，越南廠區已經動工，預計一年後落成。

何湯雄強調，特力已經從貿易公司逐漸轉變為貿易「服務」公司，要透過貿易平台的成立，吸引更多採購與供應商一同加入。

「現在許多貿易相關的業務已經模組化。像是資金調度、倉儲建設等，這些特力都可以提供協助。」何湯雄說。

至於疫情對於貿易事業會造成什麼影響？何湯雄說，「貿易 is always there」，但過去大家沒有思考的風險，現在會成為關注的重點。好比說，以前許多廠商追求「零庫存」來降低倉儲成本，但這次疫情各國封鎖又快又急，反而有庫存的商家才有辦法繼續做生意。未來的貿易事業，風險評估將會更加重要。

被問到對於下半年景氣有何看法，何湯雄笑說：「撲朔迷離。我們只能禱告一切順利。」他說，貿易事業部分主要看歐美消費市場的狀況。目前6到8月狀況還好，主要客人沒有取消訂單，但何湯雄依舊戰戰兢兢。「客戶現在如果要取消，他們隨時打通電話來就取消了。」雖然下半年狀況難以預測，但少了中國零售事業的負擔，何湯雄認為，特力的獲利表現將會逐漸好轉。

責任編輯：陳映璇