本土美妝零售品牌寶雅市占膨脹速度之快，數度問鼎百貨股王寶座，平均每門市有上萬種商品，更揮軍五金市場、強攻北市蛋黃區，為邁向下一個營收新高積極鋪路。

有「百貨類股王」稱號的寶雅，是近年來台灣零售界不容忽視的明星。

從2012年到2019年，寶雅的營收從約67億增長至158億元；每股盈餘（EPS）從4.75元飆漲到19.31元；門市則從74間擴充到目前的230間，在在反映了寶雅的成長動能。

平均店面坪數超過300坪、擁有4萬個SKU（最小存貨單位，常用於品項管理）的寶雅，主要客群為15～49歲的女性，透過「一站式購足」與「差異化商品」等模式，拉長消費者在店內的購物時間。

然而，品項數目多，也增加了物流管理的複雜度。為此，寶雅透過數位庫存管理系統及自建的物流中心，將自有倉儲配送率提升到100％，不但成功降低物流成本，也創造出超過4成的高毛利率。

為了擴大戰場，寶雅在2019年推出了兩項值得觀察的新策略：一個是開設新的五金百貨品牌「寶家」（POYAHOME），另一個是加速在台北都會區展店。

2019年8月，寶家在屏東正式開幕，要以「男人的寶雅」為名號，搶攻600億元的五金百貨商機。

寶雅董事長陳建造出生於貧困的澎湖二崁村，曾經賣過中藥、投資養殖漁業，43歲從零開始，一手打造出百貨股王。 本刊資料

「觀察寶雅有趣的是，你常會發現它在做一些大家想不到的事情。」CCIM不動產投資師王聖鴻說。

目前全台五金百貨的數量約1,300間，其中8成是獨立店，寶家的出現，顯然是想以連鎖店的形式，搶奪這塊大餅。而在集團經營穩健的時刻推出新品牌，也能讓股東對於新的營收動能有所期待。回推寶家消息剛公布的2019年3月初，寶雅股價就預先反映，上漲近15％。

不同於以往考量店租成本、多選地下室開業的北部展店策略，寶雅這幾年來選在蛋黃區開店，為的就是提升品牌形象。圖為與饒河街夜市一街之隔的寶雅生活館松山饒河店。 維基百科cc by Solomon203

針對寶雅選在屏東，開設第二品牌的首家門市，王聖鴻表示，一般開店很難想像會從一個不動產市場不熱絡的地方起家。不過，在五金需求方面，都會區的民眾可能會直接找專人處理，鄉鎮居民則傾向於自己動手修繕。

這個作法也與寶雅過往採行的「鄉村包圍都市」策略相仿，先讓寶家在地方站穩腳步，之後再往租金高的都會區發展。自台南發跡的寶雅，目前已在桃園為寶家承租了倉庫，做好進軍北部的準備，目標從現有的9家，到2020年底前開30家。

至於寶雅的本行美妝百貨，截至目前也已在加速展店，北部有89間門市，勝過南部81間。現在，寶雅持續推進，從都市外圍進入核心蛋黃區。

今年4月初，寶雅公告以每月180萬～212萬元的租金，搶下台北捷運忠孝復興站旁的精華地段，繼2019年開設忠孝明曜店後，在台北市東區再下一城。

寶雅曾表示，北部店面租金較高，他們多半會租用較便宜的地下室。如今一再挺進市區精華地段，除了說明寶雅懂得抓時機，挑在東區地價低、受疫情衝擊時搶進，更主要的目的是想提升品牌形象。

「寶雅向來以中南部為地盤，比較沒有新潮、高檔的形象，在東區設店，能加速品牌翻新，有很大的廣告效益。」王聖鴻說。

寶雅估計，平均4萬人就足以支撐一間店的客群，以台灣總人口2,300萬人，扣除山區等偏遠地區，約莫可開出400家店。若再加上購物中心內的店中店，寶雅認為全台美妝百貨的市場規模可容440家店。

寶雅董事長陳建造與副董事長范美津（右）夫妻自台南市場攤販起家，賣平價髮飾到問鼎百貨零售龍頭，坐擁百元股價。 本刊資料

寶家北移強碰特力屋，擁580萬會員做數位化

展望未來10年，目前擁有230家門市的寶雅，希望在2029年以前能再翻一番，吃下這整張大餅。而對寶雅來說，這並非不可能的挑戰。

首先，他們最大的對手美華泰，已在2020年3月宣布退出市場，使得寶雅在美妝品百貨界，有著88％壓倒性的市占率。其次，在物流方面，既有的南北兩座物流中心各可支援200家門市，等於未來400多家門市所需的物流能量，現在就已經準備好了。

面對下半年，寶雅的挑戰也不少。除了寶家揮軍北上，要與強敵特力屋正面對決以外，也要充分運用旗下580萬名的會員資料，推出自有支付工具POYA Pay，正式啟動數位轉型。

至於新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的疫情，是否對業績造成影響？現階段看來，由於防疫需求用品及新店面的收入挹注，今年第一季的合併營收約42億元，年比成長12.4％，創下單季新高；原本預估在今年度新增30家門市的計畫，也不受影響。

儘管冠狀病毒疫情對於實體零售的衝擊，短期內未見趨緩，王聖鴻認為，「寶雅是非常靈活的企業，他們懂得如何因應市場變動調整策略。」

責任編輯：張庭銉、林美欣

寶雅國際股份有限公司（POYA）

成立： 1997年

負責人： 董事長陳建造

核心業務： 美妝百貨、五金百貨

規模： 4,959人

成績： 2019年營收規模破150億元大關，為史上最高

2019年勝出原因： 展店速度穩健，新品牌「寶家」增添新營收動能