隨著國內疫情解封，5月對上市櫃旅行社來說，毫無疑問是最慘月份。不過鳳凰、雄獅也準備好點燃國旅商機了！

6家上市櫃旅行社已經全數公布5月份營收，延續交通部觀光局整個5月都禁止出團及接待國外旅遊團的政策，上市櫃旅行社的營收持續探底。

其中，最慘的為今年3月甫上櫃的山富，5月營收為38.6萬元，不只是所有旅行社中營收最低，對比去年同期也是下滑最多，幅度高達99.92%。

不過，在6月7日中央流行疫情指揮中心宣布國內解禁後，旅行社們也紛紛經營國旅業務，6月份各家營收有望好轉，5月有機會成為營收反彈前最幽暗的谷底。

山富營收年比下滑99.92%，五福年比下滑99.24%

5月份是「完整」禁止出團及接待國外旅遊團的第二個月，各家旅行社5月營收也持續探底。

其中以山富最慘，5月營收僅剩38.6萬元，年比下滑的幅度也是疫情以來最高，達到99.92%；五福年比下滑也衝破99%達99.24%，僅次於山富。

出售給台南幫出身的亞果遊艇集團董事長侯佑霖的燦星旅，5月營收為182.9萬，年比下滑98.96%，侯佑霖也在6月15日燦星旅的股東會上，成為新任董事長。雄獅、鳳凰的年比下滑則分別為97.7%與96.32%。

易飛網則是唯一能保持年比下滑沒突破9成的旅行社，5月營收1,279萬，年比下滑87.04%。

國旅商機大爆發，鳳凰將推深度行程、雄獅擴編部門

拉開旅行社過去12個月的營收，除了雄獅仍能保持6,000萬元的營收外，其他旅行社的線圖已經觸底到看不出差別。

但也許5月會是「最慘的月份」，原因是6月7日中央流行疫情指揮中心宣布台灣解禁，國內旅遊大爆發，台灣人境外旅遊年度支出8,000億元有機會轉往國內。再加上7月國旅補助正式上線，也是一大利多。

在今日舉辦法說會的鳳凰旅行社，總經理卞傑民也說：「現在最重要的工作就是衝刺國旅。」鳳凰也推出一系列的脊梁山脈旅遊產品，主打阿里山、奧萬大、合歡山等，也針對離島推出新產品，「未來也不排除把國外旅遊（outbound）的概念帶到國旅來，推出5天以上的深度行程，畢竟2-3天的行程，消費者自己開車就能去了，鳳凰要朝精緻化前進。」

旅行社龍頭雄獅，已宣布將國旅部門從280人一口氣擴編到1,500人，是動作最大的玩家，最終成效如何、其他旅行社如何跟進國旅規劃，成為未來最大的觀察重點。

責任編輯：陳映璇