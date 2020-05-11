6家上市櫃旅行社，其中有5家4月份的營收年比下滑都在95%以上，其中燦星旅最慘、營收幾乎觸底，僅雄獅擁1億元營收。

6家上市櫃旅行社相繼公佈4月份營收，4月是重點關注的月份，原因是交通部觀光局於3月18日宣布，自19日起禁止出團及接待國外旅遊團至4月底（後續延長至5月底）。

因此，4月是第一個「完整」禁止出團及接待國外旅遊團的月份，其中最慘的仍為3月底出售給亞果遊艇集團董事長侯佑霖的燦星旅，4月份營收年比下滑99.15%，意思是僅剩年比不到1%的營收。

燦星旅、五福、山富4月營收年比下滑97%以上

除了易飛網之外4月份營收年比下滑86.73%之外，其餘五家旅行社4月份的營收年比下滑都在95%以上，其中以燦星旅最慘，營收幾乎觸底，今年4月份營收僅剩新台幣134萬元左右，下滑幅度高達99.15%。

旅遊業龍頭雄獅的營收則從去年4月的近25億元下滑至僅剩1億元左右，下滑幅度達95.94%，不過雄獅也實施一連串的自救措施與轉型，包含賣便當、發展電商、與農委會合作將門市作為選物店等，也許有機會小小地反映在5月份的營收數字上。

此外，雄獅也宣布發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總額為7億元，希望藉此保持營運的資薪。

近乎觸底的旅行社營收，短期內難以恢復榮光

拉開旅行社過去12個月的營收，可以發現除了雄獅之外，其他人幾乎呈現「觸底」的狀況。

除了雄獅仍保有1億元的營收之外，鳳凰與山富4月份營收都在1,000萬元左右，五福與易飛網則維持在950萬元，最慘的是燦星旅，僅剩134萬元，疫情造成的衝擊，旅行社是貨真價實的「海嘯第一排」。

考量到4月是第一個完整禁止出團與接待國外旅行團的月份，同時代表是最慘的月份，再加上今日台灣已4日零確診，連續29日沒有本土案例，讓國內旅遊有望迎來小階段的復甦， 也有旅行社開始力推戶外踏青的輕旅行組，或是與飯店業者共推產品，未來營收可能有機會稍稍止住不再下跌。

不過大型旅行社以國際旅遊為主的雄獅，或郵輪占了不小比例的鳳凰，要「重返榮光」可能需要更長的時間才有可能。

責任編輯：陳映璇