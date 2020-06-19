美國商務部發出聲明，證實將調整限制美國企業與華為進行業務往來的禁令，取得美國在5G網路技術標準有更大的話語權。

為重拾美國在5G的話語權，美國商務部發出聲明，將「調整」原先限制美國企業與華為進行業務往來禁令。美國商務部部長威爾伯·羅斯(Wilbur Ross)在接受福斯財經 (Fox Business)訪問表示，開放華為共同制定5G標準，不僅展示美國在5G網路技術標準有更大的話語權，同時也能在標準制定上達成「均衡」。

以目前華為在全球地區申請註冊的5G專利數量，除了遠超過Qualcomm，同時也超過三星、LG、Nokia、Ericsson，加上目前在全球地區提供網通設備占有率也居高不下，因此即便美國政府設法對華為設限，依然無法全面阻止華為在全球市場發展。

美國在今年公布新一波禁令中，明文規定就算不是在美國境內生產，但只要使用美國企業的技術、專利資源所製造產品，同樣一律不准裝載在可能對美國國家安全造成威脅的單位機構，使華為更難透過其他管道間接取得美國企業提供技術製造產品，包括晶片代工等等，除非事先獲得美國政府批准。

以目前美國政府對華為採取圍堵策略來看，華為想從美國企業如Google、Qualcomm獲得技術支援，幾乎是不可能。

然而，美國這樣的做法自然相對限制美國業者對外合作發展機會，畢竟華為產品在全球市場銷量龐大，失去與華為合作顯然造成龐大損失。美國政府只好適時做出妥協， 透過鬆綁禁令使美國企業能針對部分必要業務與華為恢復合作 。

但羅斯同時強調，政策調整是為增加美國在5G網路技術發展的話語權，同時也能在未來技術標準制定上，避免多數標準變成是以華為提出內容為主。羅斯也重申美國對於華為產品潛藏監聽風險的看法並未改變，並反對在境內5G、4G網路技術使用華為產品。

資料來源：Fox Business、美國商務部聲明

責任編輯：陳映璇