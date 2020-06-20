180g 冰塊裝在空紙杯裡，這商品你會買嗎？明明有袋裝的冰塊，為何要這樣賣？其實客群大不同。

全家開賣一整杯「冰塊」，你會想買嗎？這個名為「冰塊杯」的新品，其實就是將180g冰塊裝在私品茶的空杯，原價15元，現在特價10元，和超商原本銷售的一整包600g的冰塊、售價20元比起來稍貴一些。把冰塊拆進杯子裡，有銷售魅力嗎？全家為什麼這麼做？

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日本有先例！買冰咖啡，先給你冰塊杯

其實日本超商本來就有「冰塊杯」的品項，當消費者於店內購買超商的冰咖啡，就帶著一個冰塊杯去排隊結帳，再自行操作咖啡機即可。除此之外，冰塊杯也方便使用者購買瓶裝飲料後，直接倒進去杯中維持冰涼效果。

搭酒類很速配！包裝、杯裝，客群大不同

全家表示，台灣冰塊杯預計是夏季限定商品，希望藉此搶攻夏季飲品商機。現在氣溫炎熱，消費者購入冰飲後，短時間內就會退冰，尤其是針對在戶外活動、有外帶需求的客人，可以買瓶裝飲料後搭配冰塊杯。也有不少使用者回饋，會買冰塊杯配酒類。而單買一整包冰塊的使用者，多是打算帶回家裡、使用既有的容器盛裝飲品，和冰塊杯的客群不同。

全家「冰塊杯」上市引起網路上一波討論，從 google 搜尋熱度趨勢可見一斑。 google trend

這一新品也引起Facebook粉絲專頁「財哥專業檳榔攤」的注意，轉發冰塊杯的照片，表示「冰塊⋯就是⋯結冰水」吸引了全家主動聯繫合作。以新的Facebook貼文表示，只要前200名留言「財哥⋯⋯全家⋯⋯好檳友⋯⋯」，全家就請喝「結冰水」，結果不到幾分鐘就飆破300則留言。全家小編更在留言中逗趣回覆「吃⋯冰塊⋯真的⋯會⋯抖⋯」。不過全家也表示，冰塊杯和結冰水的類型不同，無法直接比較。

目前台灣的冰塊杯已上架兩天，還無法評估出銷售情況，全家這一招能為帶動多少飲品銷量，也有待觀察。

責任編輯：蕭閔云

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