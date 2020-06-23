文化部加碼200萬份、每份600元的「藝FUN券」，搶票規則、App下載時間出爐了！《數位時代》整理出懶人包，一個個步驟教你怎麼搶、怎麼用？

文化部繼「三倍券」之後，加碼推出共計200萬份、一份600元藝文消費專屬的「藝FUN券」，可以看電影、看展、看live show、買書、買唱片⋯⋯等等。

文化部於今（23）日進一步透露，在7月22日正式上路前的「獲券規則」，由於「藝FUN券」數量有限，為避免有搶票情形，造成民眾緊張、系統又當機，文化部採取當初網路預購口罩時的作法，先開放民眾登記後，再採抽籤方式，讓民眾公平競爭獲得「藝FUN券」。

《數位時代》整理出「藝FUN券」懶人包，一個一個步驟教你怎麼搶、怎麼用？

第一階段：下載APP＆註冊

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1. 何時開始下載？

在「藝FUN券」正式發放四天前，7月18日上午9點至20日下午9點。

2. 怎麼下載？

無論是iOS還是Android用戶，只要搜尋同名的《藝FUN券》App下載即可。下載App後，記得要開啟推播功能，以利抽中後提醒用戶。

3. 要填哪些資料？

選擇你是「消費者」還是「店家夥伴」➢ 輸入證件號碼 ➢ 輸入手機號碼 ➢ 填寫生日 ➢ 再填寫真實姓名 ➢ 選擇居住區域 ➢ 填寫e-mail。

註冊完畢後，記得點選「馬上登入」。

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4. 註冊登記規則是什麼？

一台手機只能下載一個《藝FUN券》App， 一個App只能綁定一支手機、一張證件號碼綁定身份，註冊一個帳號 ；而使用雙SIM卡手機時，則可下載兩個App，透過兩個不同的手機號碼及證件，申請兩個帳號。

簡單來說，也就是文化強調的「一人一機」，手機、門號、證件，缺任何一樣都無法註冊。

第二階段：抽籤＆取券

1. 何時抽？

7月21日中午12點。

2. 怎麼抽？

透過系統公開隨機抽取200萬位民眾，為強調抽籤結果絕對公平公正，抽籤時行政院政務委員唐鳳與文化部長李永得將共同進行抽籤，並於線上公開直播。

3. 抽到之後如何通知？

App會通知中獎者，並在App直接取券即可，一張券面額100元、共計6張。

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第三階段： 尋找店家＆使用

1. 使用期限？

7月22日中午12點至12月31日。

2. 可以在哪裡用？

全台超過1萬家以上「藝文消費」相關店家，包括博物館、演藝廳、書店、唱片行、電影院、Live House⋯等等。

3. 如何知道具體知道，哪些店面可以用？

在App內開啟「店家地圖」功能，結合Google Map，會清楚標示可使用店家；文化部接下來將推出的「藝FUN券」官網中，也會店家列表。

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4. 使用方式是什麼？

分為「實體店家消費」＆「網路預購票券」，但都得透過App《藝FUN券》，但都不能找零、不得轉售。

實體店家消費：

選擇使用張數 ➢ 掃描店家QR Code或讓店家掃描你的QR Code ➢ 完成付款。

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網路預購票券：

登入線上購票平台（如兩廳院售票網、電影院官網） ➢ 選擇節目 ➢ 點選藝FUN券付款 ➢ 選擇張數結帳。

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但文化部透露，和線上購票平台更具體的付款方式及細節還待確認，App仍正在一步步調整中，《數位時代》將持續追蹤。

責任編輯：蕭閔云