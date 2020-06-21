振興三倍券數位版優惠大出爐，用哪一個Pay最好？怎麼挑？這裡一次比較告訴你。

振興券三倍券將在7月1日上路，到底我該領實體券還是數位版？

相信這個問題正傷透大家腦筋，隨信用卡、電子憑證及電子支付業者陸續發佈最新活動優惠，《數位時代》編輯部彙整主要選擇方案，誰的優惠最多？誰的優惠看得到吃不到？這裡一次比透透。

先點評實體/數位券怎麼選？

一. 實體券優劣：

優：根據口罩實名制的領取管道數據，藥局領口罩人數仍高於App預購，顯示老人小孩多偏好實體通路領，因為可贈與移轉，已用多少容易檢查，實體券用戶應該會高於領數位版。

劣：消費者要先掏1000元現金到郵局領，不想找郵局排隊可以在7/1-7/7網站做預購，再到便利商店付款領券，7天時間不能錯過。

交易時要衡量200及500元面額買東西，因為多數不找零（視店家給不給方便，部分店家肯找零）。

二數位版優劣：

優：數位版雖花費多少都能累計，滿3000就可以獲得政府獎勵金，消費滿3000元後，政府會下一期帳單退費或下次靠卡回存2000元，電子支付則會匯入綁定帳戶。數位版因為必須透過民間業者的PAY或信用卡來買東西，民間業者為了爭取消費者使用，會推出促銷優惠，選對有機會讓三倍券的優惠有機會變4倍或6倍。

劣：但必須先選擇好使用工具在網站綁定，才能開始累積消費，選擇什麼數位版工具，可能會讓選擇障礙的人傷透腦筋。若A信用卡給的三倍券綁定優惠不錯，選擇綁定A信用卡消費1000元後，若B支付加碼放大絕，給出更多優惠，這時可以「轉檯」改綁定B支付重新累積3000元，但先前A刷的錢是不計算的。

由於消費者多半會選擇手上已有信用卡中，挑最優惠一張綁定，不太會專程辦卡，所以《數位時代》排除信用卡類別，以「電子憑證及電子支付兩大類工具優惠比一比，看誰最優惠？，後續更多方案更新也會立刻更新喔～

電子支付/票證：

1.從政府振興三倍券網站連回選定的電子票證業者網站，設定綁定。

2.7/1～12/31都可綁定，綁定在2000元尚未領取前都能改綁定平台。

3.領取2000元需到超商靠卡回存。