微軟宣佈遊戲實況平台Mixer將在7月22日正停止營運，旗下合作夥伴將讓渡給Facebook Gaming。

微軟的遊戲實況夢，最終仍然沒做成。微軟宣佈宣佈7月22日將關閉遊戲實況平台Mixer，旗下合作實況夥伴將讓渡給Facebook Gaming，接下來一個月將開放實況主轉移陣地。

微軟2016年收購遊戲實況平台Beam，並在隔年以Mixer的名號重新推出。過去3年來，微軟不惜重金宣傳、挖角知名實況主，只為在這塊市場中與Twitch、YouTube分庭抗禮。

然而收看人數始終未見起色，，甚至被新秀Facebook Gaming給後來居上，最終微軟選擇放棄在實況領域闖出一番天地的夢想。微軟遊戲部門最高負責人菲爾．史賓賽（Phil Spencer）表示，「我們起步太晚了，每月活躍觀眾遠遠落後於其他競爭者。」

重金挖角知名實況主，仍挽回不了Mixer人氣

微軟並非沒有努力過就放棄Mixer。去年8月、10月Mixer簽下了Twitch的兩名大將Ninja及Shroud，這兩位玩家分別是Twitch上人氣第一、第三的實況主，擁有1,400萬、700萬追隨者。

雖然微軟並未透露簽約金額，但有媒體爆料，微軟給予Mixer應不低於5,000萬美元的簽約金，可謂不惜重本。

去年微軟砸重金簽下Twitch第一實況主Ninja，仍舊無法挽回情勢。 Ninja YouTube

轉換至Mixer後，兩位實況主也都繳出上萬人同時觀看的亮眼成績，然而，實況平台終究不是能靠幾位名人逆轉情勢的產業，整體而言Mixer的觀看時間並沒有太大成長，9月時甚至被2018年才成立的Facebook Gaming給超車。

根據遊戲實況分析業者StreamElements 2020年4月份報告，在整體實況業界受到疫情影響，迎來100%同比成長時，Mixer觀看時間同比成長僅僅0.2%，而Twitch、YouTube、Facebook也分別有98%、65%及238%的同比成長。

在實況產業迎來大幅成長的背景下，Mixer的觀看時間仍然毫無起色。 StreamElements

儘管砸大錢挖角實況主，Mixer的觀看時數卻幾乎陷入停滯，市占率也從去年第三季的3%跌至1%不到。另外，根據SensorTower的資料，Mixer的App下載量呈現衰退，今年截至目前為止的下載次數同比下滑23%。

與Facebook Gaming合作，未來也要串接雲端遊戲

但比起賣掉Mixer，微軟選擇與同為後來者的Facebook合作，所有Mixer合作夥伴都可繼續與Facebook Gaming合作，並適用Facebook創作者升級計畫，待7月22日正式停止服務時，所有App及網站都會自動導向Facebook Gaming，至於觀眾儲存在平台上的點數、訂閱，則將被轉換為Xbox禮品卡。

至於Ninja、Shroud等Mixer重金簽下的實況主，則恢復自由之身，他們可以和其他實況主一樣加入Facebook Gaming，也能選擇回到老東家Twitch。

史賓賽認為，憑借社群平台打下的基礎，Facebook能提供實況主廣大的觀眾群體，給予玩家們更密切的互動管道。

且微軟打算與Facebook Gaming進一步合作。目前微軟積極籌劃的雲端遊戲服務Project xCloud也將與Facebook Gaming串接，讓玩家直接從實況平台連結遊戲。

微軟希望能藉由Facebook的廣大人群基礎，為即將推出的雲端遊戲服務Project xCloud引來流量。 Microsoft YouTube

微軟對Project xCloud寄予深厚的期望，目標吸引20億玩家共襄盛舉，Mixer顯然不預備這樣的引流能力，但若是有30億活躍用戶的Facebook助陣，可能就不完全是癡人說夢了。

另外，雖然Mixer失敗了，它也將化為微軟其餘業務的春泥，根據《The Verge》報導，Mixer一部分團隊將協助開發企業通訊軟體Microsoft Teams，其低延遲實況技術也將被用於改善視訊功能，創造更能讓企業團隊融入的虛擬社群。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：TechCrunch、The Verge