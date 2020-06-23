金管會跟財政部跨部會合作，從7月1日起只需填寫一份申請書，10個工作天內就能一站式查詢過世親人金融遺產。

過去，若要查詢過世親人金融遺產，需要依照不同金融遺產類別，跑好幾個不同的機構查詢，過程麻煩又耗時。

為了讓民眾更方便查詢過世親人金融遺產，金管會跟財政部跨部會合作，從7月1日起只需要填寫一份申請書、10個工作天內，就能收到查詢結果。

填一份申請書，就能查所有金融遺產

為提高金融遺產查詢效率，金管會由灣金融服務業聯合總會（下稱金融總會），邀請銀行公會、集保結算所、期貨交易所、投信投顧公會、壽險公會及聯合徵信中心等六大受理查詢機構合作。

從去年12月1號起，跟台北國稅局合作，推動試辦「金融遺產一站式查詢服務」，民眾到台北國稅局申請設籍台北市過世親屬財產清冊時，能同時申請查詢其金融遺產，因為試辦狀況良好，從今年7月1日起，擴大於全球實施。

未來，民眾到各地區國稅局申請過世親屬財產清冊時，可同時申請查詢過世親人的存款、上市櫃股票、壽險保單、基金及信用報告等金融遺產資訊。

民眾只需填寫一份申請書，並依照需求勾選相關查詢機構，各地區國稅局會將資料轉送給受理的查詢機構，金管會表示，原則上在10個工作天內，各個受理查詢的機構或其會員金融機構，會將結果直接回覆給申請人，提升查詢金融遺產的方便性與效率。

金管會

農漁會信用部、海外有價證券查詢，預計第四季上線

金管會表示，親屬首次透過「金融遺產一站式查詢服務」申請查詢，六大受理查詢機構，將免收手續費（僅中華民國人壽保險商業同業公會 ，針對同一被查詢人第二次以上之查詢申請，收取查詢費250元）。

為擴大金融遺產查詢範圍，金管會已經協調行政院農業委員會農業金融局、證券商業同業公會及信用合作社聯合社，未來一併納入查詢受理機構，方便親屬查詢過世親人，在信用合作社及農漁會信用部的存款，以及透過證券商複委託購買的外國有價證券等金融遺產，預計今年第四季就會上線。

金管會提醒，雖然推出一站式查詢措施，不過民眾若仍有需要，各受理查詢機構仍將維持現行查詢機制，除了透過國稅局單一窗口申請，也可以直接到六大受理查詢機構申請查詢。

責任編輯：陳映璇