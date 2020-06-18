上任還不滿一個月，金管會主委黃天牧與科技業者舉行座談會，他認為，金管會跟科技業者間，不應該有所謂高下之分，未來會解決業者的問題，陪大家一起作夢。

展現推動金融科技（FinTech）的決心，金管會主委黃天牧曾說過，上任後會優先與科技業者接觸，「傾聽科技業者對我們的建議，虛懷若愚，求知若渴，看有沒有可以做得更好的地方。」

黃天牧上任還不滿一個月，本周馬上就舉辦與科技業者的座談會，邀請台灣金融科技協會、中華金融科技產業促進會、台灣區塊鏈大聯盟、金融總會、金融創新園區的駐會廠商，以及6位專家學者，共同參與討論。

黃天牧在致詞時提到，過去金管會官員，都是坐在台上與業者對談，但是金管會跟科技業者間，不應該有所謂高下之分，「這次特別以圓桌會議的方式，讓金管會各局處官員，與所有科技業者平起平坐。」從座位的安排的小細節，可以看出黃天牧對科技業者的尊重。

台灣金融科技成績尚可？業者：跨部會溝通拖慢腳步

整場公聽會進行將近三小時，金融科技業者、學者，都紛紛向金管會提出建言。

台灣金融科技董事長王可言提到，今年是台灣推動金融科技發展的第五年，「但成績只能說尚可。」他認為，傳統金融業，會認為金融科技業者是未來的競爭者，因此在推動創新服務或應用時，合作起來並不容易，忍不住感嘆：「 科技業其實想當聖人，卻被（金融業）當成大盜。 」

中華金融科技產促會理事長楊瑞芬觀察，澳洲跟台灣人口數量差不多，卻成功培育許多金融獨角獸，「國外主管機很照顧自家金融科技業者，台灣的金融科技業，就像是一個小媳婦。」她認為， 金管會應該多鼓勵金融科技業者做創新 。

台灣金融科技協會理事長蔡玉玲則認為，台灣金融科技發展的問題，是 跨部會溝通，拖慢了進展腳步 。舉例來說，金融科技業者的業務，如果不涉及傳統金融，是否屬於金管會管轄範圍，許多業者碰到問題時，花很多時間在不同部會間溝通協調，「最後很多部會都只說，金管會還沒點頭。」她建議，金管會應該做領頭羊， 當金融科技業者的大家長 。

黃天牧：要對金融科創新有寬容、容錯的文化

聽完業者建議後，黃天牧表示，每一次危機都是新的契機，例如這次疫情下，他觀察到電子支付與網路交易量大增，已經成為回不去的趨勢，他強調：「金融科技會是金管會未來發展重要趨勢。」

針對業者點出跨部會溝通效率差、法規不夠明確等問題，黃天牧回應，許多大目標，要先從小地方開始完成，他認為，許多規範不夠明確的問題，未來應該找出更明確的法規說明，讓業者對金管會治理有信心。

黃天牧補充：「曾有人提醒我，金融科技發展是為2,300萬人，還是有更大目標？」他認為，人都應該有夢想，尤其台灣擁有非常好的科技人才，金管會會盡力解決業者的問題，期待業者懷抱野心、夢想做突破，金管會會陪著大家一起做夢。

最後黃天牧強調，創新不可能完全沒有風險，對監理機關來說，多少會有與預期不一樣的地方，制度設計上，必須要在一個合理，且不影響消費者權益的範圍內。不過重要的是，要對金融科技創新抱有寬容、容錯的文化，「同仁們會在制度法規上更加精進 。」希望業者給予監理機關多一些包容。

責任編輯：蕭閔云