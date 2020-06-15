畢業季節到，企業徵才給薪行情如何？分析上市櫃企業，2019年給薪比2018年成長者不少，大專院校新進人員給薪誰最敢給？碩博士生新進人才起薪誰最大方？

今年將有19萬新鮮人求職，為改善薪資結構，提高企業薪酬透明度，金管會要求上市櫃企業公佈薪資平均水準，並鼓勵企業加強揭露碩博士及大專院校新進人員起薪，供求職者參考，也鼓勵企業在獲利成長同時能分享成果給員工。

而勞動部修正《就業服務法》規定，2018年起要求雇主當徵才時給出的薪資水準不到4萬元以上，不得寫面議，多政策齊發下，觀察2019年上市櫃1,658家企業公佈2019年度的薪資資訊，多數都維持或比前一年調升，顯見政策鼓勵有正面效果。

高薪企業10強中，營建跟航運包辦8名

這千家上市櫃企業多數公佈年度調薪幅度，有221家更進一步公佈碩士以上、大專院校、高中新進人員起薪行情，增加企業治理透明度，其中207家公佈「大專院校職員」起薪水準，平均起薪 32,092 元，高於這個平均線的公司有86家，多數仍低於此。

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一般印象是竹科半導體企業起薪最好，但殊不知，能打敗207家上市櫃企業給予大專院校新鮮人起薪，排名前10強的高薪企業中，竟然僅兩家是科技公司，除被動元件廠商 華容 超車 信義房屋 奪下第一，半導體設備廠牧德居第十名， 其餘8家都是傳產 ，且以營建及航運業包辦。

航運產業薪資福利不錯，高薪100強裡面不少航運業擠入前10強。 DHL

觀察上市櫃企業中，大專院校月薪最高者，由電子零組件業者華容領軍，大專院校起薪竟然高達64,720元，超車2018年的高薪企業龍頭信義房屋，2019年信義房屋落居第二，仍維持其新進人員5萬元收入保證6個月機制，據了解華容是薄膜電容廠，客戶多為被動元件，近年也跨入電動車電池市場，尤其被動元件兩年來需求翻轉產業需求變旺。

第三高薪企業由大同區老牌建商 三豐建設 奪得，大專院校起薪47,000元，第四名為 萬海航運 ，起薪達44,000元，比前一年調漲2,000元薪水，第五名是 長榮海運 ，薪水42,000元也比前一年增1,000元， 慧洋海運 排名地第六，月薪41,250元起跳。

第七名是 中鼎工程 ，大學新進員工40,400元， 台船跟台航 月薪都40,000元，同居第八名，半導體設備廠商 牧德 擠入前十。

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信錦起薪加得最大方，66家企業低於30,000元

若對比2018年大專院校起薪，則多數企業比前一年增加1,000～3,000元左右，這些高薪企業大專新鮮人起薪遠遠擺脫22K魔咒，而若看起薪增加幅度，以樞紐大廠信錦給的最豪邁，2018年大專院校起薪30,500元，而2019年一口氣拉高至39,700元，加薪逼近9,200元，將近萬元水準羨煞求職者。

政府拼就業，預估今年有19萬人直接投入職場。 勞動部

觸控IC業者禾瑞亞大專院校起薪也從2018年的30,750元一口氣拉高至36,000元，拉高超過5,000元，電子零組件（端子）廠商建通精密，也提高大專院校起薪，從30,000元拉高至34,973元，增加逼近5,000元。正隆紙業、長榮航起薪也比前一年增加3,000元。

不過也有企業罕見逆向減少新進人員起薪，塑化廠商 台聚 2018年大專新進人員起薪36,024元，相當不錯，但2019年卻降至33,900元。 建新國際 也逆向調降起薪，從35,675元降為32,000元，上市櫃企業對大專新鮮人給薪，有66家是不到30,000元的，新鮮人要求職仍必須多停看聽。

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科技業碩博士給薪高，傳產偏好大專院校

那麼碩博士畢業生薪資行情如何呢？統計166家公佈碩博士起薪行情的上市櫃企業，平均給薪38,409元，86家低於平均線。

分析碩博士最敢給前10強上市櫃企業，第一名是 康呈生醫科技 ，股號代號6236，主要從事醫材及美容保健器材買賣，碩博士起薪高達6萬元、最敢給。電源管理IC廠商茂達科技排名第二，碩博士起薪52,333元，磁碟陣列廠商5萬元，半導體設備廠商牧德跟信義房屋碩博士生都起薪5萬元，並列第三。

信義房屋去年是大專院校新進人員起薪第一名，但今年被超車退居第二。 賀大新 / 攝影

台積電一向是幸福企業代表，不過根據碩博士起薪行情，台積電給48,130元只能算第七名，面板大廠友達給48,000元排名第八，系統組裝廠商佳世達給新46,000元，與光電廠商晶彩科技，與前鼎及天揚科技並列第九。

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分析碩博士新進入員工給薪前十名企業名單，幾乎全為科技業，跟大專生新進員工起薪前十強企業多數是航運及營造業相比，顯示科技業在碩博士招才起薪相對給的較為大方，傳產航運等企業則對大專院校人才需求較多，給薪也比較優渥。

各產業大專院校新進員工平均起薪

航運類

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半導體業

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金融業

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光電業

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醫療業

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紡織業

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汽車業

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10家企業調漲幅度超過3,000元

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責任編輯：蕭閔云