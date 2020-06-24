集保結算所以其推動數位轉型的創新追求、給予員工寬廣學習之路、手把手帶領新進員工，以及多元社團且重視公益的幸福企業文化，為年青人在職涯上的最佳選擇。

新冠肺炎病毒 ( COVID-19 ) 與美中貿易戰這兩大黑天鵝在全球經貿上空盤旋不去，企業面臨嚴峻經營挑戰之際，多數企業員工也都對職業生涯感到高度不確定性。值此危機時刻，集保結算所猶如一艘航行在驚滔巨浪中的穩固之船，讓員工可以不畏惡劣環境，安心的在這裡發揮長才與創新力，開創自己的幸福人生，而集保也因為集結眾多優秀人才，能在劇烈變革的大環境中加速推動轉型升級的新戰略，開啟更不一樣的經營之路。

數位轉型 建立員工敏捷優勢

迎合 AI 、大數據等科技浪潮，集保結算所正積極推動數位轉型。不僅 IT 部門員工因此獲得大展長才與追求創新的機會，非 IT 部門的員工也能夠站在數位化浪潮上不斷學習，吸取科技創新的能量，維持自身的職場競爭優勢。

資訊規劃部陳至謙指出，為兼顧家庭與工作，他從原本任職 10 年的資訊公司轉進集保結算所， 2 年多來獲得多個資訊單位的歷練機會之外，更在公司推動數位轉型開設「敏捷式開發」（ Agile Development ）教育訓練課程時成為種子學員，與公司其他部門的種子學員互動共創，讓自己更清楚各面向用戶的需求，很大程度提升自身的競爭力。

法遵暨法務室鄧皓天也說，因為成為「敏捷式開發」課程的種子學員，讓他深刻體悟到，法律看似與數位化相關程度較低，但其實法律是企業數位轉型之路最重要的基石。同樣擔任種子學員的總經理室秘書陳慧儒也說，集保結算所不斷在求新求變，積極轉型，因此來到公司之後就一直參與各式業務專案的推動，以及推動轉型升級的各種教育訓練課程，經常性的跨部門溝通機會，讓自己快速獲得各方面新知識，不斷成長。

臺灣集中保管結算所

扁平式組織 員工學習路更廣

推動數位轉型爲員工建立前瞻未來的能量之際，集保結算所近來積極推動專案式的扁平式組織則為員工創造寬廣的學習環境。資訊規劃部羅仕清指出，自己原本在軟體公司擔任程式設計師與系統分析師，大約一年前嗅到金融業數位轉型的趨勢加入集保結算所，因為公司非常重視新進員工，讓他有機會跳脫前一公司以執行專案為主的工作框架，深入了解金融業的系統核心業務流程，系統開發目的與商業價值，獲得很大的學習。

八年級生的金融資訊部吳培甄接著說，自己因為在學生時期曾經榮獲兩項全國 APP 開發競賽冠軍，畢業後便順利進入台灣一家科技大廠，專職 APP 開發工作，但因為分工太細，每天工作內容就只是寫程式。為了獲得更寬廣的學習，她放棄大廠工作進入集保，主要負責集保 e 存摺 APP 開發與維護。「集保扁平式組織讓我可以參與整個專案開發，與不同單位、不同領域的人討論需求，也因此有機會參與 UI/UX 的規劃，接觸的人更多、涉及的領域更廣，都讓自己的職涯之路更寬廣且更精彩。」

大手牽小手 新進員工安穩學習

因為具備追求創新與多元學習的企業文化，因此集保結算所的資深員工肩負傳承，對待新進員工也都懷抱著熱心教導、鼓勵新進的態度，形塑出最好的職場環境。進入公司已經四年的財務室林乃馨指出，因為流動率很低，公司很多已經待了二、三十年的資深員工， 都是採取手把手的方式帶領新人成長。資深員工毫無保留的把自己的經驗傳承下來，讓林乃馨從中獲益良多，也經常有公司就像家的幸福感。股務部林佳薇也表示，集保因業務性質及公司屬性，業務規劃時常須整合各方意見，經驗傳承及溝通協調就顯的更為重要，也因工作內容影響全市場，是非常具有使命感的工作。

多社團、重公益 展現幸福企業力

談起集保結算所員工的幸福感來源，另外還來自許多層面，包括開設了十數個動靜皆宜的公司社團，非常重視公益活動的推廣、重視員工家庭等。

參與籃球社的羅仕清笑著說， 2019 年集保結算所籃球社勇奪第九屆證券暨期貨相關機構籃球聯誼賽冠軍，讓他在認真工作之餘也盡享熱愛運動的愉快人生。以美好社會為人生目標的陳慧儒則表示，因為工作佔據了生活中大部分的時間，所以自己堅持要找一家可以實現自身理想的企業，而集保結算所常態性的公益活動舉辦，讓自己可以在工作同時滿足讓社會更加美好的願景。甫獲新生兒的林佳薇強調，公司不僅提供高額生產補助及育兒津貼，讓新婚家庭可減輕經濟負擔，給小孩更好的成長環境，毫無疑問是一家重視企業社會責任的百分百幸福企業。

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