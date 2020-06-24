台積電發布2019年企業社會責任報告書，揭露不一樣的台積電，除碩士新進員工年薪及中位數薪資行情大公開，綠電執行目標及人權等面向的具體作為都十分詳盡。

台積電公布2019年度企業社會責任報告書，這家全球市占率高達52%的半導體巨頭，不僅薪資福利優於產業平均、在節能跟兩性平權等多個面向都有專業目標，其台南廠區更是台灣第一座有螢火蟲的半導體工廠。

羨慕！菜鳥工程師年領31個月

台積電是求職者心中10大理想企業之一，在這份223頁的公司報告書中揭露，今年台灣新進碩士畢業生全年全薪約達31個月（本薪），直接員工（工廠員工）總薪資為26個月（本薪），每月平均收入是台灣基本工資的3倍。

在中位數員工薪資金額方面，2019年台積公司全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）的中位數約為163萬元，總裁魏哲家與中位數員工總體薪酬約為180比1。

在人才方面，台積電2019年發出的薪資高達1,099億元，並聘用了5087位新進員工，這些員工離職率13.4％，優於目標15％，整體員工離職率4.9％也優於目標。

台積電劉德音 Dr. Mark Liu是企業社會責任執行委員會主席。 台積電提供

企業在追求獲利與成長的同時，必須也要重視環境保護、社會責任以及公司治理。～台積電董事長劉德音。

台積電購置9.1度億再生能源，台灣之冠

台積電服務全球499家客戶，去年研發費用達29.59億美元，占總營收8.5％；利用272種製程，為客戶實現1.076萬種產品創新；全年產出的晶圓，相當於1200萬片12吋晶圓。

另外，台積電去年股東總報酬率53.9％；全球購置約9.1億度再生能源、憑證、碳權，居台灣半導體廠商之冠。

台積電也是台灣繳稅最高的公司，在全球總計587億元稅款中，95.1％交給中華民國政府。

台積電是台灣繳稅大戶。 Ascannio via shutterstock

供應鏈方面， 去年推動供應商Supply Chain 360系統建置計畫，也持續推行在地採購設備提升計畫，其中間接原物料目標60％、零配件在地達50％，後段設備達36％。

在再生能源方面， 2020年的計畫是全公司再生能源用電量達7％，海外據點100％，比2019年成長，目前700MW再生能源洽購中；2030年則期望比2000年減少溫室氣體排放量40％，3奈米新廠再生能源比將達20％，並逐年增購綠電量，達全公司25％用電量、非工廠100％是綠電的目標。

而在用電效率方面 ，台積電2019年也設立製程生產能源效率提升計畫，預計2030年時，利用生產流程高效能化及電源用量管理等方法，目標相同製程技術量產5年後，生產能效就必須提升一倍。台積電也透露，7奈米製程迄今量產3年，生產能效已經提升0.7倍。

這樣的綠色廠房，也讓台積電台南廠成為全台灣第一座有螢火蟲的半導體工廠，到2019年4月，已經出現超過200隻螢火蟲在廠區飛舞，而台積電也計畫將復育計畫，導入新竹跟台中廠區。為了減少光害，打造適合黃緣螢幼蟲生長的環境，2019年還加裝LED 590nm螢火蟲專用燈，減低棲地干擾。

責任編輯：林美欣