隨著純網銀開幕進入倒數階段，金管會主委黃天牧先前拋出開放純網路保險公司的想法，這會是台灣金融創新的下一步嗎？

今年初，3家純網銀業者都喊出今年第3季開業的目標，不過受到疫情影響，金管會官員坦言，目前三家業者籌備進度皆有延宕，不過目標仍是年底開業。

隨著純網銀開幕進入倒數階段，金管會主委黃天牧曾拋出，開放純網路保險公司的想法，究竟何時會推出？黃天牧認為，還需要經過更多時間研究。

疫情讓工程師無法來台，純網銀拚年底前開業

將來銀行、樂天銀行、LINE BANK都已經陸續完成公司登記，並喊出第三季開幕的目標，目前整體籌備進度究竟如何？

「資安問題不可能不發生，重點是如何提前降低衝擊。」金管會主委黃天牧認為，資安是一切創新的基礎，任何新服務推出前，都必須完整評估資安風險，尤其對所有業務都在網路上進行的純網路銀行來說尤其重要。

金管會官員指出，純網銀開業前都必須經過一個月的模擬營運測試（UAT），才能夠向金管會申請營業執照。「據了解，目前還沒有任何業者開始進行。」主要原因是受到疫情影響，許多海外的工程師無法順利來台，導致籌備進度稍有延宕。

對金管會來說，資訊系統是否夠完備可靠，是決定純網銀能否開業的關鍵。官員強調，雖然目前進度看起來有點落後，但還是有把握三家業者可以順利在今年年底前開業。

面對金融資安威脅，金管會超前部署

對民眾來說，純網銀、開放銀行都是全新的金融服務型態，因為涉及金錢財產，金融監理上如何讓大眾安心，將是服務能否普及的關鍵之一。

黃天牧表示，任何創新的金融服務，金管會對資安威脅的研究，絕對都是超前部署，「進度（指資安研究）會跟商品研發同步，甚至更早，就是為了避免商品推出後，產生更大風險。」

「資安是數位金融基礎，若是讓消費者受到影響，創新就失去意義。」金管會主委黃天牧說。 蔡仁譯攝影

這也是為什麼金管會要求所純網銀業者必須先通過一個月的模擬測試，且在正式營運一年後，還必須經過第三方認證機構的資安驗證，「資安是數位金融基礎，若是讓消費者受到影響，創新就失去意義。」

金管會資訊服務處處長蔡福隆補充，金管會也擬定金融資安的具體方向，包括鼓勵金融機構重視資安組織文化、培育資安人才，以及透過F-ISAC（資安資訊分享及分析中心），強化資安情資共享，建立金融資安監控與應變體系。

何時開放純網路保險公司？關鍵點在：市場規模

除了純網銀，海外近年也出現不少純網路保險公司（簡稱「純網保」），像是美國保險新創Lemonade、香港的OneDegree，黃天牧先前也曾拋出開放純網路保險公司的想法，這會是金融創新的下一步嗎？

純網路保險公司，指的是沒有實體通路的保險公司，透過「數位通路」向個人或企業，販售全數位化的保險產品，並透過手機App、網站管理保單、理賠。跟傳統的保險公司相比，好處是不需要實體據點、投保便利；缺點是，保險產品種類可能受限較為單一。



黃天牧解釋，金融服務虛擬化是趨勢，開放純網銀就是一個例子，金管會也隨時都在觀察國際上的發展趨勢做研究。

不過，純網路保險公司是否應該在台灣保險市場存在？或著何時開放？黃天牧的態度轉為保守，他語氣肯定地回應：「 今年沒有要做 ，」原因是黃天牧認為，主管機關還必須做更多研究，才能評估可行性。

究竟目前台灣開放純網保有哪些疑慮？保險局局長施瓊華補充，綜觀國際上發展狀況，純網保的商品險種通常過於單一且簡易，像日本有網路投保公司，推出一年定期投保壽險，施瓊華認為，這類保險商品是否具有市場規模，或者是否適合台灣市場特性，需要再經過更多時間研究。

施瓊華舉例，還有另一種做法是開放現有保險公司導入新科技，優化銷售及理賠效率，像台灣已有業者導入區塊鏈技術加速理賠申請速度、保險公司也有開放網路投保服務。

黃天牧強調， 純網保能否有市場規模，是非常關鍵的重點 ，他還是老話一句，「要再做更多研究，看市場有沒有需求。」

責任編輯：陳映璇