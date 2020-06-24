在PChome網路家庭股東會上，董事長詹宏志回顧2016年起與蝦皮之間的補貼戰。如今商店街已開始獲利，PChome也在近年加強國際佈局，加強企業實力。

PChome網路家庭在今日召開股東常會。回顧2019年，網路家庭全年合併營收達388.84億元，年增12.4%，其中合併營業淨利為2.78億元，歸屬母公司業主稅後純益1.62億元，回歸全年獲利常態。

在過去幾年，PChome碰到極大的挑戰與競爭，目前情況逐漸回穩，未來3年將以獲利為目標，期待能在4~5年之內達到年營收千億。

回顧去年成績，董事長詹宏指出，儘管去年營業利益超過1億，但其實轉投資依然有虧損，像是商店街在去年依然有9千多萬虧損，若單論網路家庭個體獲利，不僅是如今這個數字。

PChome網路家庭在今天舉辦股東常會。 程倚華攝影

蝦皮補貼戰傷太深，商店街今年才6月重返獲利

在去年股東會上，詹宏志曾提到讓商店街「不獲利的條件消失了」，不過原以為商店街可以在去年就停止虧損，還是一直到今年6月才達到損平。

原因不外乎還是那一場從2016年開始與蝦皮的補貼大戰。「與蝦皮的競爭過程，不只增加補貼費用，而是原來的收入結構都被打破了。」在補貼戰時，各類與交易相關的手續費、開通設定費全都免費，要重新開始收費是一個比想像中更冗長的過程。這個修補商業模式過程所花的時間，也比詹宏志預想得更久。

「但到6月份終於賺錢了，能賺錢代表它不但不是負擔，還能帶來某一些貢獻，」詹宏志期許。

商店街在今年6月達到損平。 PChome商店街個人賣場

社群電商賣家已落地，PChome無畏補貼戰，佈局國際增加硬實力

回憶起當時的補貼戰，詹宏志認為，那一波浪潮是在把習慣在社群上買賣交易的使用者撈進平台裡，而這一群社群電商市場，是PChome過去沒有著墨的。「如果在市場上有一群新的人被拿走，會變成很有力量的人，所以我們才攔住他，跳下去做一樣的事情。」

如今，他認為，「蝦皮在台灣有一席之地，但這個位置不至於威脅我們。」詹宏志也指出，經過那一波補貼戰之後，這一批來自社群的電商賣家大致落地，因此，近期就算有其他平台也祭出手續費補貼優惠，PChome也沒有跟進。

近期，淘寶台灣祭出「0運費、0廣告費、0手續費、0開辦費、0上架費」紅利，吸引賣家上架，「我們只是盯著有沒有起作用，完全沒有跟進，也沒有花錢應對；也沒有看到我們的交易、買家、賣家有任何鬆動的跡象。」

「這樣的（補貼）戰爭我印象尤深，所以現在做得比較大的國際部署，都是為了這個（抵禦海外平台搶市）而來。」經歷與蝦皮的一役後，PChome改善體質、加強平台獨特性，以及從去年開始積極佈局國際，都是打造「護城河」的關鍵策略。

所以，去年可以看到PChome許多跨境採購、跨境交易的佈局。其中包含與日本樂天、eBey等國際平台的合作，也可以看到網路家庭推出日本Bibian比比昂跨境電商服務。

比比昂在去年12月上線的時候營業額大約是1千萬元，儘管在今年上半受到疫情影響，國際貨運、航班減少，在今年5月依然達到5千萬營業額。在這樣的情況下，詹宏志認為，「如果到年底變成一個月可以有1億以上營業額，我也不會很訝異。」

「我們在台灣打贏沒用，要有國際佈局未來才可以抗爭。」詹宏志這樣說。

責任編輯：蕭閔云