7月1日即將開放預購振興三倍券，經濟部宣佈實體版印量1200萬份，總印刷費用耗資9億元，還有哪些冷知識你不知道？

擔心振興三倍券領不到嗎？即將發放三倍券前夕，市場謠言滿天飛，包括傳言政府印量無上限，經濟部正式宣佈，振興三倍券第一階段將由中央印製廠印製1,200萬份，以全台2378萬人口來說，印量相當一半，經濟部表示會視領用情況動態調整。還有第二波發放實體券可能。

《數位時代》整理5個經濟部官方發佈的振興三倍券冷知識分享：

冷知識：預購方案？

根據經濟部規範，7月1日至7月7日，民眾可持健保卡至超商或振興三倍券官網(https://3000.gov.tw/)預訂，於7月15日起至郵局、四大超商、全聯、美廉社、屈臣氏及康是美等超市藥妝通路領取。

冷知識：印量？1200萬份

經濟部指出振興三倍券第一階段將由中央印製廠印製1,200萬份，再視領用情況動態調整。經濟部說，預訂及領取過程皆採實名登記，每位國民只有一次領取機會，印製及領取數量皆有嚴格控管，絕不可能有將未領用的振興三倍券提供店家兌現之情事。

冷知識：印刷紙張？

另外，振興三倍券印製採鈔券規格，由中央印製廠印製，採鈔券之防偽等級，有多項防偽特點，如隱藏字、微小字、螢光纖維絲等，每一張皆有獨一序號，可以嚴格管控印製數量。

冷知識：會不會被劫走？

振興三倍券比照現鈔，由中央印製廠運鈔車及中華郵政運送，搭配警力全程支援護送至分裝點及統倉，在每個交接環節皆嚴格進行點收，確實掌握庫存數量，並由警力派駐看守統倉，以保障振興三倍券安全存放。

冷知識：印刷實體券的成本？

振興三倍券預估總經費則為505億元，其中印製、配送及兌付等行政成本約9億元，占總經費1.8%。經濟部推估，振興三倍券自7月15日啟用後，搭配暑假旅遊旺季及業者加碼活動，預估可創造1,000億元消費效益。

近期也有許多振興三倍券謠言出爐。經濟部指出，網傳「海洋大學黃○○教授說明振興券的妙用」，稱沒有人知道振興三倍券印製及領取數量、預算、將未領用振興三倍券提供店家兌現，甚至稱三倍券預算有一兆五百億等內容，都是錯假訊息。