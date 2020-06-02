行政院院長蘇貞昌正式公布振興用的「三倍券」，概念很簡單：消費1,000元，政府將給3,000元。

行政院院長蘇貞昌今（6）宣布，疫情在台灣已趨緩，政府在「邊境嚴管、國內鬆綁」的原則下，將推出刺激與振興經濟的措施：把新台幣1,000元變成3,000元的「三倍券」。

怎麼領、怎麼用、怎麼回饋，《數位時代》整理出7大QA，讓讀者一次搞懂三倍券。

行政院院長蘇貞昌今（6）宣布三倍券用法。 行政院新聞傳播處

何時可以領？

預計於7月1日開放紙本與數位版本發放，7月15日開放使用上路，期限至12月31日。

誰能領？

全國2,300萬民眾，包含剛出生的嬰孩都能領（12月31日前出生），外加上15萬名有居留權的配偶也都能領。

哪裡能領？

三倍券分為「紙本」與「數位」兩種形式。

紙本方面，7月15日可以至郵局用「健保卡」兌換，支付1,000元獲得3,000元；也可以於7月1日上網登記，政府將推出類似口罩預購的網站（尚未公布），讓民眾自行挑選領券的超商，並於7月15領取。

紙本的面額為500元4張、200元5張。 行政院新聞傳播處

數位方面，分為信用卡、電子票證（悠遊卡與一卡通等）、電子支付（街口、LINE Pay）三種方式。

紙本三倍券。 行政院新聞傳播處

都只要在7月1日進行綁定後，7月15日開始消費3,000元會退款2,000元。如綁定信用卡後，消費滿3,000元，將在下期帳單退費2,000元；電子票證則可以靠卡回存，政府也研議其他領取方式；電子支付則會匯入綁定的銀行帳戶。

哪裡能用？

護髮、百貨、餐廳、書店、演唱會、旅遊住宿等實體消費都可以用。

不能用的為：電商網購、繳稅、股票、禮券、菸品、保單等，蘇貞昌表示，政府認為小攤商受到的影響比較大，電商反而是受益者，所以排除電商。不過，他也強調如果該電商是販售國旅商品、演唱會票券等還是可以使用的。

連1,000元都付不出來怎麼辦？

120萬戶低收入戶，政府將直接匯入1,000元至戶頭，並標明「三倍券」使用。

商家如何兌換？

收到三倍券1個禮拜後，有統編的店家即可至郵局、銀行兌換，會直接匯入負責人的帳戶；沒有統編的店家，則能委託有統編的商圈、夜市管委會、自治會等單位到郵局與銀行兌換。

能創造多少商機？

經濟部部長沈榮津表示，三倍券已有700億元的實質消費，平台及店家都有望加碼，將有望創造1,000億元的效益。

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責任編輯：林美欣