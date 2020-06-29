微軟宣布關閉全球百間Microsoft Store實體門市，僅保留特定門市與線上通路銷售產品，其中，在台灣和授權通路合作經營的門市將不受影響。

由於新冠疫情催化全球線上銷售業務發展，微軟宣布關閉上百間（全球目前總計有116間）Microsoft Store實體門市，未來僅保留特定門市與線上通路銷售產品，其中，在台灣和授權通路合作的門市將持續經營，在中國地區的授權實體通路也不受影響。

由於微軟目前主要的銷售模式已轉向以線上為主，在考量零售市場型態與消費者消費模式的轉變，且Microsoft Store數位商店的業績持續成長，讓微軟做出關閉實體門市的決定，而位於紐約、倫敦、雪梨，以及微軟總部園區的實體店面，將持續以全新體驗中心形式維持運作。

雖然微軟關閉實體門市的部分原因與新冠疫情有關，但微軟強調目前銷售比重已從實體通路移轉至線上，加上旗下硬體產品也已經透過大量合作授權通路銷售，因此認為調整產品銷售模式，透過著重線上銷售發展策略，將能增加獲利機會。

第一家微軟Microsoft Store實體店面是在1999年於舊金山Metreon購物中心啟用，經營兩年後於2001年關閉，其後微軟在加州更多地點開設門市，包括舊金山市區的Westfield購物中心，此外，在亞利桑那州、內華達州與德州等地區接連開設實體門市，並於紐約第五大道打造Microsoft Store旗艦店，微軟目前在全球總計有116間實體店面，其中107間位於美國境內。

在微軟宣布全新零售發展策略後，原本微軟零售團隊成員將透過遠距連線方式，繼續為消費者、合作客戶等對象提供產品銷售、技術支援，以及相關培訓服務。

對比微軟將關閉Microsoft Store，蘋果Apple Store除了銷售產品之外，更因為開設Today at Apple的實務操作學習課程，讓消費者樂於進店體驗或消費，儘管消費者可透過線上通路或授權通路購買產品，但蘋果仍認為實體店面可進一步拉近與消費者的距離，並且能透過服務項目傾聽消費者實際需求，顯見在零售通路發展策略上，微軟與蘋果各持不同見解。

資料來源：Microsoft、CNBC、The Verge