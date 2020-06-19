當歐盟發起對蘋果的調查時，包括微軟、Match及Epic Games等眾多公司，都站出來聲討蘋果App Store過高的抽成及嚴厲管理政策。

蘋果開發者大會WWDC即將在6月21日登場，就在這場盛會開幕前夕，外界對App Store高昂「蘋果稅」及嚴格管控的不滿，在此時一次引爆，被各方企業、政府機構群起聲討。

微軟總裁布萊德．史密斯（Brad Smith）近期表示，歐美監管單位應該好好審視App Store對待開發者的方針。稍早，歐盟針對蘋果展開反壟斷調查，將調查科技巨頭在App Store、Apple Pay的操作手法，是否違反歐盟的公平競爭規範。

響應歐盟調查蘋果，微軟總裁：現在是時候審視App商店的作法

在智慧型手機尚未誕生、Windows獨霸個人電腦時代，微軟也曾受到反壟斷審查，被質疑在系統中捆綁IE瀏覽器妨礙競爭。史密斯認為，現在的App商店，在阻礙公平競爭上早已有過之而無不及，監管單位是時候出手管制。

史密斯指出，平台廠商恣意提出各種要求，都再再顯示想進到商店裡，就得乖乖符合他們制定的規則，有時還伴隨高昂的過路費，高達30%收入必須交給這些守門人。

音樂串流巨頭Spotify去年也列出蘋果的5大罪狀，並向歐盟提起訴訟，批評蘋果收取高昂抽佣。為避免30%手續費，Netflix、YouTube TV等服務近年也乾脆停止支援用戶透過iOS版本App訂閱服務。

蘋果對App Store的控管，也令微軟頗有怨氣。因為App Store對雲端串流遊戲的限制，讓Project xCloud無法提供第三方遊戲廠商的作品，影響其登錄iOS系統。此舉被認為是蘋果要替去年推出的Apple Arcade遊戲訂閱服務開路。

《紐約時報》指出，Facebook旗下遊戲服務Facebook Gaming，也被App Store至少擋下5次，遲遲無法上架。蘋果對App Store嚴格管控與高額手續費，近年越來越令各方業者感到不滿。

不光是微軟發言支持審查App Store，交友軟體Tinder母公司Match、熱門遊戲《要塞英雄》開發商Epic Games本週也加入聲討蘋果的行列，認為30%抽成太過高昂，發表聲明支持歐盟介入調查。

日本電商集團樂天也在近期向歐盟提起訴訟，認為蘋果一方面對他們的電子書抽取30%高昂佣金，卻又經營著自己的電子書平台Apple Book，影響競爭公平性。

根據《The Verge》報導，美國反壟斷小組委員會主席大衛．西西里尼（David Cicilline）形容，蘋果的作法基本上就像高速公路搶劫，令仰賴該收入的小型開發者根本無法生存，如果市場上存在公平競爭，根本不會有這種事發生。

App被下架，開發者不滿批：蘋果想怎麼做就怎麼做

本週，又一起事件點燃外界對App Store的疑慮。App開發公司Basecamp抱怨，蘋果拒絕他們更新電子郵件App Hey的申請，因為他們繞過iOS的付款管道，讓蘋果無法從中抽取30%佣金。

蘋果高管菲利浦．席勒（Philip Schiller）解釋，過去批准Hey上架是錯誤的決定，因此他們不會對更新放行，聲稱當用戶下載Hey時，其實無法使用這款軟體（需要另行至網站訂閱）。

蘋果高管菲利浦．席勒指出，當初允許Hey上架就是蘋果的疏漏，App Store不會對後續的更新放行。 Shutterstock

但有看法認為，這起事件引發波瀾的原因，並非Hey是否違反App Store的規範，而是「不換寡而患不均」。蘋果特定寬限了閱讀、觀看方面的服務，Netflix同樣中止用戶透過iOS系統付款、蘋果甚至免去亞馬遜Prime Video的佣金。

Basecamp創辦人大衛．韓森（David Hansson）在推特上表示不滿，「我試圖理解蘋果做出這個決定的邏輯，結果得到很簡單的答案：權力就是一切，蘋果想怎麼做就怎麼做。」

We keep trying to find logic, consistency in Apple's App Store decisions. What's different about Fastmail? Why not Gmail? Outlook? But it's looking at the question the wrong way. The answer is much more basic: power. Apple can do what they want, when they want, so they do. — DHH (@dhh) June 17, 2020

不過，蘋果對外界的指控也相當不滿，抱怨歐盟竟隨這些「 只想不勞而獲，不願和大家遵守同樣的規則 」的公司起舞，「我們覺得這是不正確的，我們想維護一個公平的競爭環境，讓所有有決心及好點子的人都能成功。」

根據《CNBC》報導，克里夫蘭州立大學法學教授克里斯．薩格斯（Chris Sagers）認為，除非有新法條出爐，否則這些反壟斷調查可能無異於「虛張聲勢」，對蘋果不算太大的風險。

資料來源：The Verge、CNBC、New York Times、Bloomberg

責任編輯：陳映璇