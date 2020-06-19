蘋果開發者大會WWDC即將在6月21日登場，就在這場盛會開幕前夕，外界對App Store高昂「蘋果稅」及嚴格管控的不滿，在此時一次引爆，被各方企業、政府機構群起聲討。
微軟總裁布萊德．史密斯（Brad Smith）近期表示，歐美監管單位應該好好審視App Store對待開發者的方針。稍早，歐盟針對蘋果展開反壟斷調查，將調查科技巨頭在App Store、Apple Pay的操作手法，是否違反歐盟的公平競爭規範。
響應歐盟調查蘋果，微軟總裁：現在是時候審視App商店的作法
在智慧型手機尚未誕生、Windows獨霸個人電腦時代，微軟也曾受到反壟斷審查，被質疑在系統中捆綁IE瀏覽器妨礙競爭。史密斯認為，現在的App商店，在阻礙公平競爭上早已有過之而無不及，監管單位是時候出手管制。
史密斯指出，平台廠商恣意提出各種要求，都再再顯示想進到商店裡，就得乖乖符合他們制定的規則，有時還伴隨高昂的過路費，高達30%收入必須交給這些守門人。
音樂串流巨頭Spotify去年也列出蘋果的5大罪狀，並向歐盟提起訴訟，批評蘋果收取高昂抽佣。為避免30%手續費，Netflix、YouTube TV等服務近年也乾脆停止支援用戶透過iOS版本App訂閱服務。
蘋果對App Store的控管，也令微軟頗有怨氣。因為App Store對雲端串流遊戲的限制，讓Project xCloud無法提供第三方遊戲廠商的作品，影響其登錄iOS系統。此舉被認為是蘋果要替去年推出的Apple Arcade遊戲訂閱服務開路。
《紐約時報》指出，Facebook旗下遊戲服務Facebook Gaming，也被App Store至少擋下5次，遲遲無法上架。蘋果對App Store嚴格管控與高額手續費，近年越來越令各方業者感到不滿。
不光是微軟發言支持審查App Store，交友軟體Tinder母公司Match、熱門遊戲《要塞英雄》開發商Epic Games本週也加入聲討蘋果的行列，認為30%抽成太過高昂，發表聲明支持歐盟介入調查。
日本電商集團樂天也在近期向歐盟提起訴訟，認為蘋果一方面對他們的電子書抽取30%高昂佣金，卻又經營著自己的電子書平台Apple Book，影響競爭公平性。
根據《The Verge》報導，美國反壟斷小組委員會主席大衛．西西里尼（David Cicilline）形容，蘋果的作法基本上就像高速公路搶劫，令仰賴該收入的小型開發者根本無法生存，如果市場上存在公平競爭，根本不會有這種事發生。
App被下架，開發者不滿批：蘋果想怎麼做就怎麼做
本週，又一起事件點燃外界對App Store的疑慮。App開發公司Basecamp抱怨，蘋果拒絕他們更新電子郵件App Hey的申請，因為他們繞過iOS的付款管道，讓蘋果無法從中抽取30%佣金。
蘋果高管菲利浦．席勒（Philip Schiller）解釋，過去批准Hey上架是錯誤的決定，因此他們不會對更新放行，聲稱當用戶下載Hey時，其實無法使用這款軟體（需要另行至網站訂閱）。
但有看法認為，這起事件引發波瀾的原因，並非Hey是否違反App Store的規範，而是「不換寡而患不均」。蘋果特定寬限了閱讀、觀看方面的服務，Netflix同樣中止用戶透過iOS系統付款、蘋果甚至免去亞馬遜Prime Video的佣金。
Basecamp創辦人大衛．韓森（David Hansson）在推特上表示不滿，「我試圖理解蘋果做出這個決定的邏輯，結果得到很簡單的答案：權力就是一切，蘋果想怎麼做就怎麼做。」
不過，蘋果對外界的指控也相當不滿，抱怨歐盟竟隨這些「 只想不勞而獲，不願和大家遵守同樣的規則 」的公司起舞，「我們覺得這是不正確的，我們想維護一個公平的競爭環境，讓所有有決心及好點子的人都能成功。」
根據《CNBC》報導，克里夫蘭州立大學法學教授克里斯．薩格斯（Chris Sagers）認為，除非有新法條出爐，否則這些反壟斷調查可能無異於「虛張聲勢」，對蘋果不算太大的風險。
資料來源：The Verge、CNBC、New York Times、Bloomberg
責任編輯：陳映璇