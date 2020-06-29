亞洲最大的區塊鏈高峰會《Asia Blockchain Summit 2020》將重點聚焦在「區塊鏈的落地應用」，進行深度且全面的探討。

亞洲最大的區塊鏈高峰會《Asia Blockchain Summit 2020》即將在 7 月 15 日再度隆重登場！為了因應新冠肺炎疫情，今年主辦單位將首度嘗試「虛擬高峰會」形式，將《ABS 2020》移轉至線上進行，預計將吸引全球超過萬名觀眾同時上線。

本屆的 ABS 2020 區塊鏈高峰會將重點聚焦在「區塊鏈的落地應用」。在5天的會期裡，來自 50 個國家近 300 位的世界知名人物、各國政府官員以及產業領導者將帶領全球各地的觀眾，從社會衝擊、產業應用、市場趨勢、傳統金融與投資領域的變革、政府央行數位貨幣、核心技術革命，以及未來世界的樣貌等七大主題，進行深度且全面的探討。

承襲過往 ABS 亞洲區塊鏈高峰會的傳統，為了讓區塊鏈與加密貨幣更好地磨合並融入現今社會，實現真正的大規模落地應用及信任革命，關於「政府監管與合規」的議題也是今年所特別關注的焦點。

為此，主辦單位這次邀請了指標性的政府官員，包括有「加密老媽」之稱的美國證交會委員赫斯特・皮爾斯（Hester Maria Peirce）、台灣金管會主委黃天牧、數位政委唐鳳、新加坡金管局（MAS）首席金融科技官 Sopnendu Mohanty 以及世界經濟論壇的區塊鏈暨數位貨幣負責人席拉・沃倫（Sheila Warren）⋯⋯等皆為本次高峰會的座上嘉賓。

BlockchainCanHelp

ABS 共同創辦人暨動區動趨 BlockTempo 執行長羅介良認為，在經過了幾年的發展，區塊鏈不再只是「紙上談兵」，而是可以真正對接現實世界，為現在許多問題提供解決方案，而最近的疫情實際上也加速了區塊鏈的落地應用。

例如我們可以用區塊鏈解決新冠病毒傳播的數據共享問題；區塊鏈也可以加快企業、個人線上申請貸款的速度，甚至可以用來發放紓困金，這些都是很好的應用實例。

「今年的疫情打壞了原本區塊鏈產業的節奏，但是福禍相倚，也為區塊鏈開創一個新局，加速落地應用。這次的《ABS 2020》所涵蓋的主題、邀請的講者都是歷年最多。作為前沿的金融科技，區塊鏈對未來世界的影響是難以估量的。透過這次大會，社群將能夠掌握最新的產業趨勢及脈動，而產業人士則是能更清楚未來將面對的問題，試著開創下一個數位革新。」

雖然新冠肺炎疫情，在 2020 上半年嚴重衝擊了全球的實體經濟，但這同時也是一個向世界展示區塊鏈技術的重要機會。包括實現無現金社會、醫療物資追蹤，乃至於疫情的資訊共享，也許我們有機會向全球大聲說：「#BlockchainCanHelp」。

真正的太空人降落 ABS，親授開創人類未知未來的經驗

《ABS 2020》也特別邀請到曾任國際太空站指揮官的太空人克里斯・哈德菲爾（Chris Hadfield），除了象徵區塊鏈與加密貨幣市場飛向月球（to the moon）、航向宇宙（to the space）外，也邀請他分享如何帶領太空人在外太空突破重圍，創造新局的故事。

哈德菲爾是第一位執行太空漫步的加拿大太空人，曾任國際太空站指揮官，同時也是工程師以及飛行員，而他將在《ABS 2020》中分享「關鍵領導哲學」。

所謂的關鍵時刻領導（Extreme Leadership）是指在組織面臨生死存亡關鍵時刻，領導者要能展現承擔一切責任的領導方式，從尋找問題原因，再到逐層分析因素，直至最後解決方案為止，突破重危、找出新機的方法論。

另一位 ABS 共同創辦人 Andrew Fai 表示，之所以會邀情哈德菲爾，除了象徵「希望全世界都能看見區塊鏈產業升空」外，目前的產業也需要非常「關鍵領導學」，攜手突破困境共度難關。

「區塊鏈產業很可能是金融產業的未來，但是現在的量體還太小，很可能還沒讓世人看到其價值以前、火箭還未升空，任務就宣告終止，所以我們需要太空人領導學帶領我們航向不可知的未來。」

合作單位

強強對決：唐鳳 x《激進市場》作者魏爾

許多區塊鏈支持者皆懷抱著「區塊鏈改變世界」的憧憬。本次大會也邀請到了三位重量級來賓，一同探討「激進數位社會創新」（Radical Digital Social Innovation）的主題，分別是美國證交會（SEC）委員皮爾斯、《激進市場》作者葛蘭・魏爾（Glen Weyl），以及台灣的天才數位政委唐鳳。

眾所周知，加密老媽皮爾斯除了是美國證交會（SEC）委員，同時也是加密貨幣在美國政府中最有力的推手。不久前她正式向監管單位提案，為加密貨幣創新提供「安全避風港」；而唐鳳則企圖用數位科技，為台灣的外交闖出一條新路，包括用數位機器人突破封鎖、在聯合國發言；另一名講者魏爾除了是暢銷書籍《激進市場》的作者，同時也是微軟首席經濟分析師暨芝加哥法學教授。

三人共同的特徵就是期望用新科技改變世界，在加密老媽的提案願景中，業者將能在 3 年的限期內，不受《美國證券法》的限制，逐步建立起去中心化的區塊鏈網路；而唐鳳則是認為區塊鏈可以解決目前社會上最稀缺的資源：信任。

而這場由唐鳳、美國證交會委員皮爾斯、《激進市場》作者魏爾的對談能夠為區塊鏈產業提供什麼新的想法、碰撞出什麼火花，則是格外令人期待。

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