分析師表示iPhone 12恐不再搭配USB充電器與EarPods有線耳機等配件，這可能與節省成本、符合環保、或刺激新款充電器及無線耳機的銷售有關。

以分析蘋果供應鏈聞名的天風證券分析師郭明錤，近日在報告中表示蘋果在秋季推出的iPhone 12，可能將不再提供USB充電器與EarPods有線耳機等配件，因此未來新機盒裝內除了手機之外，僅提供一條Lightning連接線。

市場認為，蘋果將不提供充電器及耳機等配件，主要是出於精簡支出的考量，尤其蘋果新款iPhone 12將首度加入5G連網功能，iPhone 12的零件成本恐居高不下，因此在新機盒裝內取消提供USB充電器與EarPods有線耳機，是立即且有效控制新機成本支出的方式。

從過去的經驗來看，蘋果會透過改變盒裝配件來影響用戶使用習慣。蘋果在iPhone 7開始取消提供3.5mm耳機孔，並且在盒裝內提供Lightning轉3.5mm耳機孔轉接配件，讓使用者能在iPhone 7維持使用傳統耳機，但是到了iPhone XS之後就不再提供耳機轉接配件，讓使用者僅能透過內附採用Lightning連接頭的EarPods有線耳機，或是使用AirPods等無線藍牙耳機聆聽音樂。

因此，若是蘋果今年取消提供iPhone 12盒裝中的USB充電器與EarPods有線耳機，可能表示將主力強打獨立銷售且支援更快充電效率的新款充電器或是提升無線充電裝置的使用率；而取消提供有線耳機則顯然是為了推動蘋果AirPods系列耳機的銷售業績，以及更多第三方業者提供的無線藍牙耳機使用模式。

此外，取消提供USB充電器與EarPods有線耳機將更精簡iPhone 12盒裝設計，同時降低盒裝體積，因此，蘋果將能在相同貨運空間運銷更多手機，連帶降低貨運成本。

從另一方面來看，目前消費者透過iPhone盒裝隨附的USB充電器幫手機充電的比例並不高，使用內附有線耳機聽音樂的使用率，更是隨著各廠牌藍牙無線耳機優異的銷售表現而持續減少，這些或許都是促使蘋果決定停止在盒裝中附贈配件的原因，一來不僅能減少無謂的浪費，還能因應歐盟單位呼籲減少電子垃圾的要求。

蘋果近年在iPhone盒裝設計力求精簡環保，不僅大量導入可回收材質，並使用符合環保的大豆印料印製盒裝的設計，同時減少紙材使用比重；蘋果近年來的新款iPhone均大量使用回收材質，例如以回收鋁材打造手機框體，並且強調新機將有更高的可回收比例設計。

資料來源：CNBC、Mac Rumors

責任編輯：蕭閔云