蘋果在WWDC上揭露多項關於Apple Watch、AirPods等穿戴式裝置更新，與此同時，郭明錤也預測，AirPods3 將在明年登場。

因應疫情衝擊，今年的蘋果開發者大會WWDC（Worldwide Developers Conference）與以往稍稍有些不同，改採播放預錄影片的形式，在台灣今（23）日凌晨正式登場。

在這次一年一度的開發者大會上，蘋果公布了數十項即將到來的軟硬體更新，其中也不乏針對AirPods、Apple Watch等穿戴式裝置的新消息。

穿戴式裝置近年來在蘋果營收中的占比正快速上升，2020財年第二季（1至3月）財報中，穿戴式裝置已是蘋果第3大營收來源，僅次於iPhone及服務。兩年前，穿戴式裝置仍被納在「其他產品」類別，位居蘋果營收來源末位。

更新支援「影院級」模擬音場；郭明錤預告第三代AirPods

AirPods去年銷售額超過60億美元，華爾街分析師湯尼．薩柯納吉（Toni Sacconaghi）更預期，2020年AirPods銷售額將突破150億美元，在全球賣出8,500萬對。

作為穿戴式裝置領域的主力戰將，蘋果這次也為AirPods發表兩項更新，包括讓耳機在各項蘋果裝置間自動切換，例如你原先正利用iPad看影片，當你接聽iPhone響起的電話時，AirPods也會自動從平板切換至手機。

蘋果還為去年10月登場的AirPods Pro推出空間音效（Spatial Audio）功能 ，模擬5.1、7.1聲道定位，為使用者提供3D環繞音效，讓使用者在收看影片時，能享有如在電影院觀影般的臨場感受。

郭明錤預測，AirPods 3將在2021年登場，外型會更接近AirPods Pro。 Shuttertstock

值得一提的是，在蘋果揭露AirPods新功能的同時，被譽為地表最強蘋果分析師的郭明錤發布報告預測，蘋果將在2021上半年推出第三代AirPods，其外型會更接近AirPods Pro的設計。

郭明錤也再次強調，預計2020下半年登場的5G iPhone，不會再附上傳統耳機，期望藉此刺激AirPods的銷售。

加入睡眠追蹤，Apple Watch更開放錶面個人化設定

除了正夯的AirPods以外，蘋果業在這場發布會中，揭露Apple Watch新作業系統WatchOS 7，加入了睡眠追蹤、錶面自訂及共享、新健身App等多項新功能。

Apple Watch能透過加速儀偵測使用者的呼吸頻率，記錄每晚入睡時間與睡眠長度，幫助使用者掌握自己的睡眠狀況，建立良好習慣並維持睡眠品質。

WatchOS 7加入睡眠追蹤功能，幫助使用者掌握每日睡眠狀況。 Apple

而為此推出的放鬆功能（Wind Down），則允許客製化建立專屬「睡前模式」，可連結iPhone同步進入勿擾模式，或者播放特定音樂、打開冥想App幫助使用者進入睡眠狀態。

Apple watchOS 7也帶來改頭換面的健身App，整合全新的4種體能訓練模式：核心訓練、舞蹈、功能性力量訓練及緩和運動。這次更新也終於符合廣大自行車「騎手」期待，支援單車路線指引功能，為使用者引導最短行進路線並避開陡坡。

Apple 總算在 Apple Watch 加入睡眠追蹤，新版 watchOS 在用戶睡眠的時候能進入勿擾模式，調暗亮度並關掉通知。 Apple

另外，蘋果還公布了錶面個人化及共享功能，使用者能在錶面上整合多種日常應用，例如為新人爸媽記錄嬰兒餵奶時間、間隔，或者替衝浪人士測量風速、海水溫度等環境資訊；這些個人化的錶面皆可透過電子郵件、iMessage和朋友共享。

最後，為對應目前仍在全球肆虐的武漢肺炎，蘋果更推出「洗手提醒」功能，不僅可以偵測洗手時長是否足夠，也能在使用者回家時，提醒其盡快洗手。

資料來源：The Verge、9to5Mac

責任編輯：張庭銉