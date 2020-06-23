蘋果在這場史上一次線上舉辦的WWDC中，一個半小時的Keynote，為消費者、2,300萬名開發者們，推出了哪些「something new」？

WWDC的直播畫面中，只有蘋果執行長庫克（Tim Cook）一個人，穿梭在偌大的賈伯斯劇院中：「這將會是非常獨特的一週，WWDC採用前所未有的方式進行。」

在新型冠狀病毒（COVID-19，俗成武漢肺炎）籠罩下，蘋果每一年都在聖荷西舉辦的開發者大會WWDC，在台灣時間23日凌晨1點，第一次採用線上直播的方式進行。

即便如此，這一場具有「蘋果風格」的活動也沒有讓人失望。

相較其他品牌，即便台下沒人也堅持要在台上Keynote到底，引來一片鴉雀無聲的尷尬，這場WWDC卻是事先早已「預錄」好，由蘋果軟體工程高級副總裁克雷格·費德里吉（Craig Federighi）hold住全場，完美的運鏡，帶觀眾穿梭在Apple Park的各個角落。

一個半小時的Keynote採用全預錄方式，反而顯得流暢有趣。 Apple

在一個半小時的Keynote中，蘋果究竟為消費者、為2,300萬名開發者們，推出出了哪些「something new」？

真的拜了Intel，蘋果推出自主研發Mac晶片

「Mac經歷過三次重要的變革，Power PC處理器、Mac OS X作業系統、Intel處理器。今天我們宣布要過渡到蘋果晶片，這對於Mac來說是歷史性的一天！」庫克說道。

往往都是軟體更新的WWDC，在Keynote最後拋出唯一的硬體，是蘋果自主研發的Mac處理器，卻也是全場最大的「爆點」。

Apple

市場傳言果然成真，Mac從2006年開始採用Intel處理器，14年後將畫下句點。蘋果計劃在今年年底前推出第一台搭載自主研發晶片的Mac，並在兩年內全部「過渡」完成。

採用新架構的Mac，雖然可以直接運行iOS和iPadOS兩大作業系統的App，但對於開發者而言，當處理器架構發生改變時，將會產生軟體相容性的問題。

蘋果現在已經開放開發者申請「Quick Start」計畫，開發者可以申請官方搭載A12Z晶片的Mac Mini和開發者beata版macOS Big Sur及Xcode工具，來提前測試，並提供「Universal 2」和「Rosetta 2」兩種方式轉譯，幫忙開發者從舊架構跨度到新架構。

iOS 14

雖然這一次iOS 14的更新，被不少外媒評價「越來越像Android」了，但還是有許多實用的新功能，並將於今年秋天正式推出。

App資料庫

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避免用戶App往往會下載到好幾頁、零散又容易找不到，這項名功能可讓系統自動幫忙整理，將各式各樣的App透過群組的方式，自動歸類成一頁，而最常使用的APP則會在頂端，也有字母搜尋功能，方便用戶查找。

App Clip

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有時候臨時要下載App，但往往只會用一次，或是只使用某一個功能，像是租車、買咖啡、填資料等等。App Clip讓用戶只需要用到一個App的某一個特定功能時，透過專屬代碼、NFC或是「蘋果版QR Code」快速下載App，便只會載到那一個功能或步驟，讓操作更便利。

畫中畫模式

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這一個功能，相信不少Android用戶早就使用過了，但也終於來到iOS上，當用戶在使用其它App時，也可以觀看影片或進行FaceTime通話的「子目畫面」功能，並且第二個畫面可以隨意挪動、調整大小。

Siri可以默默運行

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蘋果指出，如今Siri每月被呼叫高達250億次。但是過去呼叫Siri，總是會全版跳出Siri的對話頁面，如今則採用和Google助理相同的方法，呼叫Siri時會默默運行、僅剩下方有一個icon，不會佔用全版空間；此外，來電時也將不會再霸佔全螢幕，只有一條Bar顯示。

iPhone可以當車鑰匙

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在美國，幾乎97%的車輛都支援CarPlay。蘋果下一步將和汽車大廠合作，讓iPhone可以當作車鑰匙，透過NFC感應解鎖，並且把iPhone放在車上的充電版，就可以啟動車子，還可以透過iMessage分享鑰匙。

在蘋果展示的應用中，車輛為2021年將推出的BMW 5系列，蘋果表示目標是和越多車廠合作越好，下一步則是計畫透過U1晶片，來達成空間感知，未來用戶甚至不需要拿出iPhone就可以打開車門，這一新功能將於明年推出。

地圖新增「腳踏車」＆「電動汽車」模式

為了推廣節能減碳，蘋果Maps多了兩種模式——腳踏車和電動車，前者初步限定紐約、洛杉磯、舊金山、上海、北京五個城市使用，後者還會顯示充電站在哪來規劃路線，支援廠牌為BMW和Ford。

蘋果專屬翻譯App

蘋果也有自己的翻譯App了！提供11種語言的翻譯，離線也可以使用。

iPadOS 14

除了介面設計和iOS 14一樣，來電、Siri都有新的顯示方式，不用霸佔全螢幕外，iPas OS14最大晉級，莫過於Apple Pencil了。

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用戶可以在任何的視窗、框框中，像是記事本、搜尋網址欄、YouTube留言處等等，用Apple Pencil手寫後，系統會自動將手寫字轉換成鍵盤打出來的字；如今也可以把用戶任何手繪的圖案，轉換成方正的電腦繪圖案。

WatchOS 7

在WatchOS 7上，除了可以分享錶盤給親朋好友，以及發布到社群媒體上，這次還加入了「睡眠追蹤」和因應疫情的「自動洗手檢測」功能。

和許多現有的智慧手錶一樣，「睡眠追蹤」除了可以透過偵測用戶呼吸，記錄用戶的睡眠狀況，並且還會「助眠」，在準備睡覺前把錶盤和iPhone調暗、開啟「勿擾」模式；起床時新增了僅震動的觸覺鬧鐘和柔和的鈴聲。

watchOS上新增洗手偵測功能。 Apple

「自動洗手檢測」則是因應疫情而生，除了會提醒用戶回家了該洗手了之外，透過Apple Watch上的麥克風和傳感器，來自動檢測洗手的動作和聲音，讓用戶洗滿20秒。

macOS Big Sur

「如果你對macOS頗有研究，你就會知道它的命名方式只有瘋狂蘋果行銷團隊才能回答。」費德里吉開笑地說道。

而這一次，新的OS命名為「Big Sur」，是加州一號公路大蘇爾，曾被國家地理雜誌評選為一生必去的五十大景點之一。

這一次macOS 除了有全新的細節設計介面外，最重要的變革就是Safari了。

Apple

蘋果自信地表示，Safari不僅是全世界一個可以阻止cookie、防止追蹤的瀏覽器，還比Chrome快上50%。除了有介面編排上的更新，如今只要進入一個網頁，在工具欄上就可以看到網頁正在獲取用戶什麼資訊，進一步保障用戶安全，此外也終於跟上Chrome的腳步，內建翻譯功能。

tvOS 14

和iOS 14一樣，tvOS 14也開始提供「畫中畫」的功能，並開始支援微軟的Xbox Elit、Xbox Adaptive控制手把。

另外，蘋果也公布近期強打的Apple TV+成績：Apple TV+已經在1億個螢幕上被普及使用，接下來也將導入到Sony和Vizio的智慧電視上。

AirPods

蘋果最夯的明星產品AirPods，接下來將支援在不同裝置間無縫接軌地轉換，不需自己手動操作，系統可以偵測哪一個你現在會用哪一個裝置聆聽。此外，針對AirPods Pro，將提供環繞音響體驗，支援5.1聲道、7.1聲道、和Dolby環繞音。

隱私權

最後，則是蘋果近幾年不斷強調主打的「隱私權」了。自從去年WWDC推出「Sing in with Apple」後，蘋果透露，現在已經創造了兩億個帳號。

Apple

蘋果讓隱私權更加透明，未來當網站或App正在使用你的麥克風跟相機時，介面上會出現黃點提醒。

Apple

當App要追蹤你時，系統會跳出先問你。除此之外，蘋果希望就像各種食物的營養成分表一樣，每一款App都應該揭露，會搜集用戶哪些數據，而這些資訊都會放在App Store上，一目瞭然，讓用戶先清楚看到後，再評判下載。

責任編輯：蕭閔云