和泰汽車打破數據蒐集的迷思，與中華電信異業合作，完整掌握消費者的數位足跡，僅透過發送簡訊廣告的方式，就寫下三個月增加60筆新車訂單的好成績。

提到簡訊行銷，很多人會質疑它的成效，不過台灣汽車龍頭和泰汽車卻巔覆人們的刻板印象，在2019年某個新車促銷專案中，透過發送簡訊廣告的方式，短短三個月內增加了60筆以上新車訂單。細究背後成功的關鍵在於，和泰汽車以數據分析為基礎，找到對的目標客群，以及最適合的溝通方式，才能寫下亮眼的行銷成績。

當然，光是數據分析還不足為奇，畢竟根據數據分析結果制定廣告策略，這是大家都明白的道理，和泰汽車獨特之處在於，打破數據蒐集的迷思，在簡訊行銷的案例中，不只整合了消費者在自家官網與App的互動紀錄，還與中華電信異業合作更深入瞭解消費者行為，進而描繪出目標客群的特性，才能成功地在市場上開發出新客群。

和泰汽車數據應用挑戰：無法掌握消費者全貌

和泰聯網副總經理邱威凱指出，早在20年前，和泰便已導入客戶關係管理系統(CRM)，將和泰與客戶的互動完整紀錄下來，然而科技的發展改變了產業生態，未來和泰的競爭對手不一定是汽車同業，消費者需要的也不只是一台車，可能是一段出行服務，因此，和泰成立了MaaS(Mobility as a service)部門，專注研究未來十年的消費者需求，及和泰事業創新的機會，也因為這個原因，和泰體認到光靠CRM系統蒐集到的資料，無法達到自身想要突破現狀的期待。

「因為CRM只能瞭解消費者在和泰生態系統間的互動狀況，這種瞭解是片段的，不夠完整也不夠快，」邱威凱解釋，尤其車子是耐久財，和泰可能間隔5~10年才會接觸客戶，就算客戶定期回廠保養，最多也是每個月一次，這樣的互動頻率跟不上現在快速變化的消費步調，於是，和泰汽車選擇和中華電信合作，希望透過中華電信精準數據運用及分析，掌握消費者完整樣貌，滿足從行銷、客服到事業創新的需求。

中華電信數據庫的合規性與完整度 成為和泰汽車最佳夥伴

邱威凱進一步表示，選擇中華電信為合作夥伴的原因很簡單，一是雙方在消費者資料保護上有一致的觀點，二是資料面向完整且詳細。數據應用的前提應該是對消費者負起責任，不僅要做到合規守法，更要保護消費者權益、不能侵犯隱私，因此和泰汽車在尋找數據合作夥伴時，也是植基在這個前提下，而中華電信為了保護消費者訂了很多嚴苛規範，這讓和泰汽車相信雙方理念一致，在數據應用的合作上，和泰汽車也不必擔心會侵犯到消費者隱私和權益。

中華電信大數據處資深行銷經理柯筑舲表示，中華電信不只訂定嚴格規範，不提供任何有侵犯隱私疑慮的數據，甚至自行研發DSP廣告平台，串連各個數位媒體的廣告版位，還購置規模龐大的系統儲存設備，自行維護管理，而這一切的投資都是為了降低風險。

左：中華電信大數據處-資深行銷經理 柯筑舲；右：和泰聯網-副總經理 邱威凱 數位時代

再就數據庫本身來看，邱威凱認為，雖然市場上有很多工具可以使用，但廣告主無法判斷數據庫裡的消費者是真人或是機器人，用在產品銷售推廣上，很難滿足廣告主對有效支出的要求。

所以和泰汽車一直在尋找本土合作夥伴，而中華電信是台灣最大電信公司，在市場占有率和客戶數量上擁有絕對優勢，對於消費者數位行為的瞭解最深刻。」

從行銷走向客服、事業創新 挖掘數據應用更多可能

對和泰汽車來說，MarTech只是數據應用第一步，為的是強化內部同仁對數據應用的信心，接下來希望可以跟更多外部夥伴合作，改善內部作業流程，或是加強消費者體驗…等。例如：利用車聯網資料，為客戶提供更好的售後服務，此外，和泰更希望用數據找出消費者沒有被滿足的需求，或是新事業發展的機會，強化未來的市場競爭力。

對此，柯筑舲也頗為認同。她強調，數據有很多種應用面向，除了行銷以外，更可以回歸組織核心，協助管理者制定決策。企業可透過數據分析瞭解自己和競爭對手的網路聲量，再輔以制定營運決策。又或者零售業在展店時，可以和中華電信合作人潮客群分析應用，制定展店策略、商品促銷策略…等。

最後，邱威凱建議，所有的數據都需要時間累積，企業應該儘快啟動數據計劃，並結合產業知識規劃各種應用，才能為消費者提供更好的體驗，這才是消費者最需要也最想要的服務。